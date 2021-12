Aus Liebe zum Detail und Wertschätzung hoher Qualität

– WERBUNG –

Einblicke in die Herbst/Winter-Kollektion 2021 von Gloriette

Die Trachten-Kollektion besticht durch eine präzise Auswahl an modischen Drucken, feinen Uni-Stoffen und neuen Karovarianten. Die Eigendesigns von Gloriette bilden das Herzstück der Kollektion. Exklusive Prints und hellbödige Karos, vesehen mit feinen Dobbys, wurden sowohl in den beliebten Trachtentönen, als auch in den aktuellen Trendfarben, eigens für Gloriette gefertigt.

Feine Flanell-Stoffe in Herbstnuancen sind der perfekte Begleiter an kühlen Tagen. Hautschmeichelnde Unistoffe, geschmückt mit Kontrastnähten und farblich abgestimmten Kombistoffen und Zierbändern, sind ideal für elegante Anlässe. Den Feinschliff setzen raffiniert ausgewählte Knöpfe und der trachtige Hirschhornknopf.

In der Gloriette–Business-Kollektion werden feine Strukturgewebe in edlen Blau- und Grautönen mit farblich abgestimmten Kombistoffen versehen und sind somit perfekt für den Businesslook. Weiches Flanell-Garn kommt in mehrfärbigen Karos, sowie hochwertigen Unigeweben zum Einsatz, diese unterstreichen den Wohlfühlcharakter der Kollektion.

Ein Blickfang ist die Dreidimensionalität in geometrischen Mustern und floralen Drucken, welche in Herbstfarben wie Olivegrün und Preiselbeere zu einem Must-Have in der Business-Garderobe werden. Die gekonnt ausgewählten Knöpfe runden den Look ab.

Eine wichtige Komponente der Kollektion ist die Gloriette “Nature – Line”, hier kommen GOTS zertifizierte Stoffe und recycelte Baumwollfasern zum Einsatz. GOTS-zertifizierte Stoffe sind aus biologisch erzeugten Naturfasern. Dabei müssen entlang der Produktionskette vordefinierte, umwelttechnische Anforderungen und soziale Kriterien erfüllt werden. Modische, nachhaltige Hemden mit höchstem Tragekomfort – österreichische Perfektion produziert in der EU – dafür steht die Gloriette-Hemden-Kollektion.

Kleiner Tipp am Rande:

Sie sind noch auf der Suche nach einem passenden Geschenk? Dann schenken Sie Shoppingvergnügen mit Gutscheinen von Gloriette. Besuchen Sie eine der Filialen (zu finden auf: www.gloriette.at) oder bestellen Sie die Gutscheine ganz einfach online auf www.gloriette.shop!