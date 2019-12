Goldene Parfum-Zeiten

Der Wiener Jugendstil inspiriert nicht nur Künstler und Designer – sondern auch Kilian Hennessy zu einer Parfumkreation.

Kilian Hennessy liebt es, die Düfte seiner Marke mit Kunst und Kultur in Verbindung zu bringen. Seine olfaktorische Interpretation des berühmten Porträts der Wiener Kunstmäzenin Adele Bloch-Bauer duftet nach frischer Bergamotte, Rose und Vanille. Um seiner Bewunderung für Gustav Klimt noch mehr Ausdruck zu verleihen, hüllte Hennessy den Flakon in eine luxuriöse Clutch in golden schimmerndem Jugendstildesign.

»Woman in Gold« von Kilian, um €260,-.

bykilian.fr