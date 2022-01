Ob bei den Diven des guten alten Hollywood oder der neuen furchtlosen Geheimagentin: Jetzt sind goldene Zeitmesser unsere treuen Begleiter.

Die britische Designerin Jenny Packham setzt sich in ihrer aktuellen Kollektion mit dem Modegeschmack der Ikonen des alten Hollywood auseinander. Die prachtvollen, handgefertigten und mit goldenen Pailletten besetzten Kleider sollen wie glitzerndes Feuerwerk nach außen strahlen (Bild oben).

Raffinierte Eleganz in zeitlosem Design : Tissot »Lovely Square«, erhältlich um € 335,-. Die Britin Lashana Lynch (Geheimagentin Nomi aus dem Bond-Film »Keine Zeit zu sterben«) trägt hier eine »Constellation Manhattan« von Omega, 29 mm, in 18-Karat-Gelbgold, mit Diamanten und Perlmuttzifferblatt. Gesehen um € 27 200,-. omegawatches.com

Zeitlos klassisch

»Zeitmeister Manchette« von Wempe, Edelstahl vergoldet, um €1 845,-, bei wempe.com. »Panthère de Cartier«, kleines Modell, aus 18- Karat-Gelbgold mit Brillanten, um €25 100,-. cartier.com IWC »Portugieser Automatic 40«, Gehäuse aus 18-Karat-Rotgold, argente farbenes Zifferblatt, vergoldete Zeiger, Alligatorlederarmband von Santoni, um €16 800,-. iwc.com

Sportlich elegant

Oris »Divers Sixty-Five« 38 mm, Bronze, Zifferblatt in »Wild Green«, Super- Luminova. Gesehen um € 2 400,-. oris.ch Zenith »Defy Zero G«, 44 mm, in 18-Karat-Rotgold, vollständig skelettiertes Uhrwerk; Preis auf Anfrage. zenith-watches.com Chopard »Alpine Eagle«, 36 mm, ethisches Rotgold mit Diamanten, Perlmuttzifferblatt; P. a. A. chopard.com Patek Philippe »Twenty 4 Automatik«, 36 mm, Roségold, 160 Diamanten (~0,77 ct), um € 52 469,-, über patek.com.

Extravagant

Breguet »Reine de Naples Mini Charleston« aus 18-KaratGelbgold mit Brillanten und Perlmuttzifferblatt. Gesehen um € 64 700,-, breguet.com. Die Piaget »Limelight Gala Precious Rainbow« besticht durch ihren Farbverlauf aus regenbogenfarbenen Edelsteinen. P. a. A., piaget.com. Ebel »Sport Classic Lady«, 29 mm, in 18-Karat-Gelbgold mit Diamanten und Perlmuttzifferblatt; € 19 000,-. ebel.com Glashütte Original »Pavonina« Quartz, 18-Karat-Rotgold mit Diamanten; P. a. A. glashuetteoriginal.com

Ein Hauch von Retro

Die »Lady Hamilton Vintage« ist ein von Cocktailuhren inspiriertes Modell, das sich für jede Gelegenheit eignet. Das Kettenarmband und das zarte Gehäuse bieten einen antiken Look. In drei verschiedenen Ausführungen erhältlich, ab €410,-, über hamiltonwatch.com.