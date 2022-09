Goldene Zeiten

-WERBUNG-

In der modernen Küche werden metallische Töne immer beliebter. Neben Gunmetal, Bronze und Nickel steht vor allem Gold bei Küchenfans hoch im Kurs. Blanco setzt auf den Farbton „satin gold“. Der helle Goldton mit hellgrauen Farbanteilen und einem feinen Satin-Finish passt perfekt zu einer Vielzahl von Küchenutensilien – von klassisch bis modern. Auf seine kraftvoll-souveräne Art kann satin gold sowohl kontrastreich als auch harmonisch in Erscheinung treten. Eine vollendet luxuriöse Blanco Unit bilden Spülen und Becken aus Silgranit® in schwarz, grau oder weiß zusammen mit passendem Zubehör oder Bedienelementen – wie beispielweise einem Spülmittelspender in satin gold.

Den Armaturen in satin gold gelingen im klassischen Landhausstil beeindruckende Auftritte. Sehr edel, ruhig und zentriert in ihrer Ausstrahlung macht beispielsweise die Armatur Blanco Tradon eine glänzende Figur. Der ideale Partner an ihrer Seite ist ein hochwertiges Blanco Keramikbecken.

Satin gold kontrastiert und betont perfekt

Über ein edles Finish in satin gold verfügt jetzt auch das Modell Blanco Linus-S. Die Armaturenfamilie erfreut sich bereits seit vielen Jahren großer Beliebtheit. In satin gold kontrastiert sie sehr schön mit Weiß oder Schwarz und bringt Einrichtungsstile wie modernes Landhaus und Industrial Style noch besser zur Geltung.

Eindrucksvoll in Szene setzt satin gold auch die Blanco Livia-S Armatur. In der trendstarken Ausführung lässt sie sich gekonnt in verschiedene Stilwelten integrieren – von Country Look bis Urban Chic. Zusammen mit passenden Bedienelementen wie Zugknopf und Spülmittelspender sorgt Livia-S in satin gold für aufsehenerregende Momente am Wasserplatz.

www.blanco.at