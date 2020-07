Von wegen spießig: Golf ist nun sexy!

Karohosen, Pollunder und ältere, reiche Herren entsprechen dem gängigen Golf-Klischee! Doch seit die Hipster die Sportart für sich entdeckt haben ist Golfspielen plötzlich sexy.

Lange Zeit hatte der Sport mit verstaubtem Image zu kämpfen: Golf sei zu elitär, zu spießig, zu alt. Um die junge Generation aufs Grün zu locken musste also einiges passieren. Günstigere Mitgliedschaften, gelockerter Dresscode und coole Vorbilder mussten her.

Ein sehr authentisches Vorbild ist etwa Kathryn Newton. Die aufstrebende Schauspielerin (u.a. “Big little Lies”) ist das neue Gesicht der Ralph Lauren Polo Golf Kampagne. Selbst leidenschaftliche Spielerin musste sie sich zwischen der Profi-Karriere und der Schauspielerei entscheiden.

Doch auch unter den Profis gibt es längst coole Rebellen, die nicht in das gängige Bild passen. Profi-Spieler wie Ricky Fowler, die sich dem spießigen Dresscode wiedersetzen und auch am Green modische Akzente setzen.

Und so trifft man neuerdings auch eine völlig neue “Spezies” am Golfpatz: In schwarzen Skinnyjeans, überlangen T-Shirts mit verwuscheltem Haar erobern die Hipster den bisher elitären Sport. Und sehen dabei so aus, aus seien sie direkt von der Afterhour auf die Driving Range gestolpert.

Als Adidas im Frühjahr dieses Jahres eine Golfkollektion auf den Markt brachte, die in Zusammenarbeit mit der Skatermarke Palace entworfen worden war, ging das wie eine Schockwelle durch die Branche: Wie soll die penibele Etikette des traditionsreichen Golfssports denn mit Skateboard-Mode zusammenpassen? Doch der Zuspruch unter den Jungen gibt dem gewagten Experiment recht. Und auch wenn die Veränderungen nur sehr schleppend voran gehen – so wurde etwa der offizielle Dresscode noch nicht geändert, wenn auch immer mehr Individualismus geduldet wird. Dennoch tut der frische Wind dem verstaubten Golf-Image gut.