Terrasse mit Tel Aviv-Feeling, Aperitivo mit Live-Musik und ein Spitzenrestaurant mit Wiener Schnitzel: Die DIVA hat einen Lokalaugenschein unternommen und serviert Gourmet-News.

Seven North: Terrasse mit Tel Aviv-Flair

Vor einem Jahr eröffnete das Restaurant Seven North und gewann auf Anhieb den Falstaff Award als „Best New Restaurant Opening of the Year“. Das Team rund um den israelischen Starkoch Eyal Shani ruhte sich jedoch nicht auf seinen Lorbeeren aus und erweiterte das Szenelokal mit Tel Aviv-Flair jetzt um eine Terrasse. Neben Klassikern wie dem gebackenen Cauliflower oder Shakshuka wird nun erstmals ein hausgemachtes „Lambcetta“ sowie ein zwei Monate gereiftes Butter Dry Aged Entrecote gereicht.

Seven North

Schottenfeldgasse 74, 1070 Wien

01 3761077

sevennorthrestaurant.com

Bar Campari: Aperitivo mit Live-Musik

Der kürzeste Weg nach Mailand führt über die Bar Campari in der Wiener Innenstadt. Und damit zu dem angesagtesten Aperitivo der Stadt. Davon kann man jetzt sogar in den höchsten Tönen schwärmen: Jeden Mittwoch spielt unter dem Motto „Aperitivo in musica“ eine Live-Band die größten Hits aus Bella Italia. Ab 12. Juni macht die Bar Campari uns dann auch noch Beine. Beim wöchentlichen „Club Negroni“ heizt ein DJ ein – dazu gibt es coole Drinks, genau genommen die „Selezione del Conte“, eine spezielle Auswahl an Negroni-Cocktails, von classico bis creativo e moderno.

Bar Campari

Seitzergasse 6, 1010 Wien

01 5323553

barcampari.at

Pizza Senza Danza: Pop-up Pizzeria im Volksgarten

Pizza Senza Danza – der Name ist hier Programm: Pizza ohne Tanz, dafür mit viel Amore und guter Musik. Einen italienischen Kurzurlaub im Wiener Volksgarten verspricht Alexander Kumptner und sein Team. Dafür wirft der Starkoch und “The Taste”-Juror extra den Holzofen an. Das Pop-up Restaurant setzt in seiner Speisekarte fast ausschließlich auf Pizza. Die originalen kleinen Tischchen samt Haerdtl-Design Lampen aus den 50er Jahren mit rot-weiß-karierten Tischdecken sorgen für den passenden Italo-Flair.

Pizza Senza Danza

Säulenhalle im Volksgarten, Burgring / Heldenplatz, 1010 Wien

pizza-senza-danza.at



Taubenkobel: Offen für jedermann

Der Taubenkobel, eines der besten Restaurants des Landes, hat sein Konzept geändert und bietet nun nicht mehr nur ein Gourmet-Menü an. „Ab jetzt kann man in unser Spitzenrestaurant auch auf ein Wiener Schnitzel, auf einen Gang oder einfach nur auf ein Glas Wein kommen. Wir sind offen für jedermann“, erklärt Gastronomin Barbara Eselböck. Darüber hinaus haben wir ein neues Gewerbe angemeldet und somit einen Wochenmarkt mit regionalen Produkten aufgesperrt.“

.

Taubenkobel

Hauptstraße 27, 7081 Schützen am Gebirge

02684 2297

taubenkobel.com