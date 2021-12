– WERBUNG –

Haarschonende Stylingtools schenken

Pünktlich zum Fest präsentiert Dyson seine beliebten Tools in einer neuen, besonders edlen Farbvariante.

Jedes Jahr vor Weihnachten stellt sich dieselbe Frage: was soll bloß hübsch eingepackt unter dem Christbaum liegen? Für alle, die ein Geschenk suchen, das nicht nur gut aussieht, sondern die Beschenkten auch auf lange Zeit mit seinen inneren Werten überzeugt, hat Dyson nun die Lösung: pünktlich zur glamourösesten Zeit des Jahres lanciert der Beauty-Pionier die limitierte Geschenkedition in der Farbvariante Nachtblau/Kupfer.

Festlichen und besonders haarschonenden Styles steht damit nichts mehr im Weg, denn sowohl der Dyson Corrale Haarglätter, als auch der Dyson Supersonic Haartrockner und der Dyson Airwrap Haarstyler sind in der edlen Kombination aus Nachtblau und Kupfer erhältlich. Die Farbgebung ist dabei nicht zufällig gewählt – die Design-Ingenieure von Dyson legen großen Wert auf den gezielten Einsatz von Farben, dank deren Platzierung die Kerntechnologie der Tools hervorgehoben wird. Die kupferfarbenen Akzente der neuen, limitierten Serie betonen das Herzstück der Dyson Technologie in jedem Haarstylingtool, beispielsweise die kreisförmige Öffnung des Dyson Supersonic Haartrockners

und die biegsamen Kupferheizplatten des Dyson Corrale Haarglätters.

Eine passende Aufbewahrungsbox aus hochwertigem Kunstleder sowie ausgewähltes Zubehör wie beispielsweise eine von Dyson entworfene Paddel-Bürste du ein Entwirr-Kamm komplementieren die Stylingtools und sind im Geschenkset inkludiert.

Die zeitlos elegante Farbkombination ist ab sofort auf dyson.at in limitierter Geschenkedition zu Weihnachten erhältlich.