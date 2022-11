Harmonie in Form und Funktion

Zudem besticht das 34 mm große Damenmodell EBEL 1911 Grande durch sein luxuriöses Perlmuttzifferblatt in einem warmen Ockerton, dem sechseckigen Gehäuse und den zehn schmückenden Diamantindizes . Die Uhr kann mit dem Bicolor-Gliederarmband oder mit einem hellbraunen Gewebearmband aus recyceltem Kunststoff und Kork getragen werden und passt sich damit dem Look und den Bedürfnissen der Trägerin an. Aber auch die EBEL 1911 Grande White mit schillerndem Perlmuttzifferblatt kann sich sehen lassen.

