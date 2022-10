Heirate mich…

Fotocredits Hochzeitsplanerin: Takako Lisa Matsumura @weddingplannervienna Fotografin: Ivory Rose Photography @ivoryrose.photography Haar und Makeupstylistin: Make Up Artist SuzyQ @q_makeup Brautmodeausstatter: BRIDEs SCENE supported by TAKAMI BRIDAL @bridesscene Floristin: Flowercompany @Flowercompany_vienna Model: Vivian Frey @vivianfrey

Sagen Sie kunstvoll JA in der Hochzeitstraumlocation, dem Kunsthistorischen Museum Wien . Laden Sie Ihre Gäste nach der Trauung zu einer Führung durch eine der weltberühmten Sammlungen und zu einer Agape in prachtvollem Rahmen ein. Es besteht außerdem die Möglichkeit, die einzigartige Kulisse anschließend für Fotoaufnahmen oder eine exklusive Hochzeitsfeier zu nutzen.