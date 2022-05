High Fashion meets Sportswear: Die erste Gucci x Adidas Kooperation

Eine »Gucci x Adidas«-Kollektion wäre bis vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen, heute ist sie nicht nur Realität, sondern logische Konsequenz des Trends zur Kollaboration. Für Adidas ist dies nicht die erste Luxus-Kooperation: Der Konzern aus Herzogenaurach hat bereits erfolgreich mit Prada, Rick Owens oder Yohji Yamamoto zusammengearbeitet, mit Stella McCartney gibt es sogar eine eigene Linie. Gucci wiederum zeigte sich auch bereits sportlich, zuletzt mit der viel beachteten Kooperation mit The North Face. Wenn sich zwei renommierte Marken zusammentun, elektrisiert das für gewöhnlich die Modewelt; bei Gucci x Adidas steht sie sogar unter Starkstrom -(Trainings-)Anzüge bilden jedenfalls den Schwerpunkt von Kreativchef Alessandro Micheles Streetwear-Makeover. Laut »Vogue« ist es aber vor allem der weiße Hochzeitslook der Kooperation, der zum Sinnbild dieser virtuosen Linie werden wird. Wann die Kollektion tatsächlich in den Handel kommt, wurde bislang noch nicht verlautbart. Von Adidas heißt es lediglich, dass Informationen in Kürze über die jeweiligen Social-Media-Kanäle folgen werden. Die Kreditkarte darf aber schon mal gezückt werden. Ob Capital Bra seine auch schon parat hat?

Die meiste Zustimmung in den weltweiten Feeds bekam der weiße Hochzeitslook aus der Adidas x Gucci-Kollektion . adidas.com Ob bei den Glencheck-Anzügen, den Glamrock-Looks oder den Hauben: Die drei Streifen und das mit Gucci-Schriftzug kombinierte Dreiblatt-Logo tauchen in der Kollektion immer wieder auf. gucci.com

Nur noch Gucci« tönt es mit brachialem Beat und eingängigem Hook aus den Boxen. Der Berliner Rapper Capital Bra trägt dazu im Musikvideo Gucci in Kombination mit einem Adidas-Trikot -wir schreiben das Jahr 2017. Fünf Jahre später laufen bei der Mailänder Fashion Week Models in Trainingsanzügen auf dem Catwalk. Auf der Brust ist das Adidas-Logo zu erkennen, darunter prangt der Schriftzug »Gucci«.