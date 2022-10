Hochzeit am Schiff

-WERBUNG-

Das Eventschiff, die MS Achensee, ist eine einzigartige Location für Ihre Traumhochzeit. Das wundervolle Ambiente zwischen Berg und See macht Ihren Tag unvergesslich.

Gerne schnüren wir, ganz nach Ihren Wünschen, ein Rundumpaket für Ihre Traumhochzeit. Die MS Achensee besticht durch ihre schlichte Eleganz, gepaart mit höchstem Komfort, neuster Technik und viel Liebe zum Detail. Das Schiff ist aufgrund der räumlichen Auslegung und Größe bestens für Hochzeitsfeiern für bis zu 150 Personen geeignet. Die Panoramafenster ermöglichen den Gästen einen weitläufigen Blick über den Achensee und auf die beeindruckende Bergwelt. Das Herzstück des Schiffes aber bildet die Galerie, welche den Gästen einen Blick vom Haupt- ins Oberdeck und umgekehrt ermöglicht.

Ob am verankerten Schiff direkt am Steg oder gleitend am Achensee umgeben von der schönen Bergwelt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten auf der MS Achensee zu heiraten. Wie wäre es mit einer Charterfahrt am Nachmittag mit Hochzeitstorte und Kaffee? Die MS Achensee steht für Sie und Ihre Hochzeitsgesellschaft exklusiv bereit – wir sorgen für den Service und die kulinarische Begleitung.

Wir versprechen, den schönsten Tag im Leben zu einem ganz besonderen zu machen.

Anfragen unter +43 5243 5253 oder per Mail unter info@achenseeschifffahrt.at

www.achenseeschifffahrt.at