Design im Home Office

Work like a Diva! Mit diesen Accessoires wird das Home Office zum zweiten Wohnzimmer.

Das A und O bei Schreibtischarbeit ist die richtige Beleuchtung. Ist der Raum zu dunkel, ermüdet man nachweislich schneller. Wenn natürliches Licht fehlt, sorgen kaltweiße Tageslichtlampen für die nötige Helligkeit. Tischleuchte “Binic” von Foscarini (1) sorgt für viel Licht und gute Laune, gesehen ab € 140.

Wir alle beneiden die perfekt inszenierten Büros aus Serien wie Suits und Mad Men. Ihr Geheimnis: Design bis ins kleinste Detail. Die Kollektion “Daily Fiction” von Norman Copenhagen (2 + 3) legt Wert auf Ästhetik, vom Radiergummi bis hin zum Maßband. Der Briefbeschwerer aus Messing (5) stammt von Carl Auböck und ist um € 139 in der Sellerie erhältlich.

Vor allem wenn man nicht alleine wohnt, bietet das Home Office oft nicht die benötigte Ruhe. Büromöbelexperte Arper hat dafür die Wandmodule “Parentesit” (4) entwickelt, die Hintergrundgeräusche reduzieren. Zusätzlich können die Elemente mit Lautsprechern und Beleuchtung ausgestattet werden.

Dinge, die man jeden Tag verwendet, sind ein Investment wert. Der Kugelschreiber aus Aluminium mit Keramikmantel (6) von Ajoto ist ein Statement und kostet € 270.

Bei wenig Platz heißt es: Ordnung halten. Der Messing-Papierkorb (7) von Made um € 35 sowie der Ständer für Kuverts und Magazine von Block Design (9) um € 20 helfen dabei.

Für längere Zeit nicht ratsam, zum schnellen Beantworten von E-Mails aber umso gemütlicher: Die “Kolleg”-Platte von Thonet macht den Clubsessel S 830 zum bequemen Arbeitsplatz im Wohnzimmer.

Mit dem Wand-Planer aus Glas von My Furniture, um € 60 hat man die wichtigsten Termine jederzeit im Blick.

Tipp: Wenn die Video-Konferenz naht und keine Zeit zum Aufräumen bleibt, hilft das witzige Gadget rollupyouroffice. Der portable Hintergrund wahrt die Seriosität auch im größten Chaos.