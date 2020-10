Huawei FreeBuds Pro: Geräuschunterdrückung als It-Piece

Auf Knopfdruck Lärm ausblenden, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – was für ein befreiendes Gefühl. Die neuen Huawei FreeBuds Pro bieten neben exzellenter Sound-Wiedergabe eine Vielzahl von Features, die Hören zum Erlebnis machen. Wir testen die neuen In-Ear-Kopfhörer mit intelligenter Geräuschunterdrückung auf Herz und Nieren und untersuchen ihren Fashion-Faktor.

Ohne Frage muss Technik nicht nur durch Leistung, sondern auch in Punkto Design überzeugen. Die neuen Huawei FreeBuds Pro passen mit ihren kompakten 50 x 25 x 70 mm und dem nur 72 Gramm leichten Lade-Etui in jede Clutch. Das Lade-Etui ist ebenfalls drahtlos und lässt sich dank Reverse-Charging sogar drahtlos über das Huawei P40 Pro Smartphone laden. Die Huawei FreeBuds Pro selbst wiegen zarte 6 Gramm und können über acht Stunden am Stück verwendet werden – das reicht sogar für einen Flug über den Atlantik. Bei voll aufgeladenem Lade-Etui bieten die Huawei FreeBuds Pro Hörvergnügen bis zu 30 Stunden.

Mehr Lebensqualität durch besseres Hören

Durch Verwendung der Huawei AI Life App für Android verbinden sich die Huawei FreeBuds Pro und das Huawei P40 Pro kinderleicht. Beim Öffnen des Lade-Etuis erscheint ein Popup-Fenster, das zur Koppelung der beiden Geräte auffordert und zudem den Akkustand der Kopfhörer anzeigt. In der Huawei AI Life App für Android lassen sich auch alle Sound-Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel die Intensität der Geräuschunterdrückung oder die Tastenbelegung der Huawei FreeBuds Pro. Die Bluetooth-Verbindung sorgt für einen nahtlosen Wechsel und ermöglicht die Verwendung von mehreren Geräten gleichzeitig.

So ist es zum Beispiel möglich, dass während eines Video-Calls am Notebook – mit verbundenen Huawei FreeBuds Pro – ein eingehender Anruf einfach entgegengenommen werden kann und dadurch ein nahtloses Telefonat möglich wird. Am Ende springen die Huawei FreeBuds Pro einfach wieder zum Video-Call zurück.

Absolutes Highlight: die intelligente Geräuschunterdrückung

Kommen wir nun zum Highlight der Huawei FreeBuds Pro: die intelligente Geräuschunterdrückung. Die stylischen Kopfhörer punkten mit der neuesten Sound-Technologie, sowie der intelligent dynamischen Active Noise Cancellation. Mittels dieser Technologie erkennen drei intelligente Mikrofone Umgebungsgeräusche und passen die Geräuschunterdrückung automatisch an die jeweilige Situation an. Damit können Störgeräusche von bis zu 40 dB unterdrückt werden. Der Test beweist es tatsächlich: in der vollen U-Bahn werden nicht nur die tiefen Frequenzen der Fahrgeräusche, sondern auch das Geplapper der Mitreisenden auf ein erträgliches Maß zu reduziert. Auch der Test im Fitness-Studio beim Workout erwies sich als äußerst effektiv. Trotz aktiver Bewegung und lauter Umgebungsgeräusche machten die Huawei FreeBuds Pro eine sehr gute Figur. Beim Musikhören, Podcasten oder einfach mal Abschalten sind Umgebungsgeräusche somit kein Thema mehr.

Huawei Music ist jetzt auch in Österreich verfügbar

Stichwort Musik: Weltweit nutzen mittlerweile 160 Millionen Menschen Huaweis hauseigenen Musik-Streamingdienst Huawei Music, der nun auch in Österreich verfügbar ist. Zur Auswahl stehen mehr als 50 Millionen Titel, personalisierbare Playlists und jeden Tag neue Musikempfehlungen. Ob Smartphone oder Kopfhörer – die Wiedergabe kann individuell an das jeweilige Huawei Gerät angepasst und optimiert werden. Cardi B und Meghan Thee Stallion’s Hit „WAP“ – eine der erfolgreichsten Singles des Jahres – ist natürlich auch dabei. Huawei Music ist um einen monatlichen Abo-Preis von EUR 9,99 erhältlich.

Ein weiteres hilfreiches Feature: Neben der Möglichkeit, die Geräuschunterdrückung auszuschalten, gibt es auch den Transparenzmodus, der Stimmen hervorhebt. Das ist besonders praktisch, wenn man in lauter Umgebung von einer Person direkt angesprochen wird. Umschalten kann man auch über die Huawei AI Life App für Android, die sogar eine Möglichkeit bietet, den richtigen Sitz der mit drei unterschiedlich großen Silikon-Ohrstöpseln gelieferten Huawei FreeBuds Pro zu testen und somit die ideale Größe und Passform für sich zu bestimmen.

Stilsicherheit für jeden Geschmack

Die Huawei FreeBuds Pro gibt es in drei Farben: Ceramic White steht für zeitlose Eleganz, Carbon Black für cooles Understatement. Wer es lieber zurückhaltender mag, greift am besten zu den Huawei FreeBuds Pro in Silver Frost. Dank der matten Oberfläche fügen sie sich mühelos in sämtliche Outfits ein ohne aufdringlich zu wirken. Und wer sein neues Gadget doch mehr in Szene setzen will, dem sei eine der folgenden Hüllen ans Herz gelegt. Im Schutz der schicken Lade-Etuis verstaut, gehen die Huawei FreeBuds Pro garantiert nicht verloren.