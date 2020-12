Im Talk: Catherine Zeta Jones

Als elegante Leinwandschönheit ist Catherina Zeta-Jones bestimmt jedem ein Begriff. Doch nun ist die Oscar-Preisträgerin (beste Nebendarstellerin in Chicago) unter die Schuh-Designerinnen gegangen. Ihre erste Kollektion für Butterfly Twists besteht aus zauberhaften veganen Ballerinas und Flats, die sich sehen lassen können. Darüber und was die Zweifach-Mutter in der Quarantäne über sich gelernt hat, spricht die 51-jährige im Talk mit der DIVA.

Was schätzen Sie an Ihrer ersten Schuhkollektion?

Ich liebe die Möglichkeit, von Anfang bis Ende etwas zu schaffen und Teil des gesamten Prozesses von der geschäftlichen bis zur kreativen Seite zu sein.

Wie wichtig ist Ihnen die Nachhaltigkeit der BUTTERFLY TWISTS-Schuhe?

Vegane Materialien sind so fortschrittlich und luxuriös, dass es schwierig ist, den Unterschied zwischen echtem Leder und veganem Leder zu erkennen. Ich weiß, dass dies für viele Frauen eine wichtige Überlegung ist, und ich bin froh, dass ich etwas schaffen kann, das nachhaltig ist, ohne auf Stil zu verzichten.

Was ist dein Lieblingsdesign aus der BUTTERFLY TWISTS Kollektion?

Das ist so, als würde ich mein Lieblingskind auswählen. Ich liebe sie alle! Ich liebe Flats für alles, von Arbeitstreffen bis hin zu Reisen. Die Sneakers eignen sich hervorragend für Spaziergänge in der Stadt oder auf dem Land. Es ist für jeden etwas dabei.

Warum haben Sie sich für praktische Flats entschieden, anstatt für glamouröse Absätze?

Ich wollte einen Schuh kreieren, der bequem, vielseitig und dennoch stilvoll ist. Ich habe dafür einen Platz auf dem Schuhmarkt gesehen. Das heißt nicht, dass ich keine High Heels sehe in meiner Zukunft, aber ich wollte die Linie mit etwas starten, das jede Frau täglich braucht.

Welcher Schuh begleitet Sie durchs Leben?

Ich habe ein schwarzes Paar Versace-Absätze – keine Ahnung, wie alt die mittlerweile sind – ich werde sie bestimmt niemals aufgeben! Sie sind so bequem, obwohl sie einen richtig hohen Absatz haben. Sie sind einfach und passen zu allem.

Sie sind berühmt für Ihren Stil und Ihre Eleganz. Wie würden Sie Ihren persönlichen Stil beschreiben?

Ich trage so viele “Hüte” in meinem Leben: ich bin Mutter, Schauspielerin und Geschäftsinhaberin. Mein Stil ergibt sich also immer daraus, was ich gerade mache. Er reicht von klassisch und einfach bis vielseitig und dramatisch.

Ein Stilgeheimnis, das Sie an dieser Stelle mit uns teilen könnten?

Finden Sie einen tollen Schneider. Wenn Sie etwas Besonderes kaufen möchten, stellen Sie sicher, dass es so aussieht, als wäre es für Sie gemacht. Ich komme aus einer Familie von Näherinnen und weiß, wie wichtig eine gute Passform ist. Das macht auf jeden Fall den Unterschied.

Was haben Sie während der Quarantäne über sich selbst gelernt?

Dass ich eine viel bessere Köchin bin, als ich dachte. (lacht) Und, dass ich kann mein Geschäft eben auch von zu Hause aus führen kann. Außerdem: Es ist wichtig, jeden Tag Sonnenschein und frische Luft zu bekommen. Es ist das wichtigste Geschenk, das Sie sich selbst machen können.