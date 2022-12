Interpretationshoheit

Philippe Starck hat Hand an die Möbel-Ikone »Medallion Chair« aus dem Hause Dior gelegt und einen wunderbar eleganten Nachwuchs geschaffen. DIVA WOHNEN traf den Design-Tausendsassa zum exklusiven Interview in Mailand.

Miss Dior« heißt das Möbelstück aus der Feder des französischen Designstars Philippe Starck -dem Entwurf liegt der ovale »Medallion Chair« von Dior zugrunde, das Lieblingsmöbel des großen Couturiers Christian Dior. Dem Modeschöpfer hätte wohl auch die überarbeitete Silhouette mit neuer Kurvigkeit gefallen. Anlässlich der Salone del Mobile in Mailand sprachen wir mit Starck über seine Hommage an die Weiblichkeit und darüber, wie die Haute Couture ihn zu seinen Entwürfen inspirierte.

Links: Premiere mit 73 Jahren: Überdrüber-Designer Philippe Starck hat erstmals mit Dior Maison zusammengearbeitet. Mitte: Den Stuhl »Miss Dior« von Philippe Starck gibt es in vielen Varianten: in Schwarzchrom, Rosakupfer und Gold, matt oder poliert, mit oder ohne Armlehnen und mit nur einer Lehne. Rechts: Bei »Miss Dior« lotete Philippe Starck die Grenzen des Minimalismus aus: Er reduzierte ihn auf eine so dünne Skelettform, dass nur ein Spritzgießer die Gussform herstellen konnte.



Ich bin ein Entdecker. Ich könnte auch sagen, ich bin ein Träumer.

Philippe Starck (* 1949), Designer und Architekt

Sie haben für die Maison Dior den berühmten »Medallion Chair« neu gestaltet. Was assoziieren Sie mit dessen Schöpfer Christian Dior?

Meine Verbindung zu Christian Dior wurzelt in meiner Kindheit. Meine Mutter und meine Großmutter waren sehr elegant und trugen manchmal Dior. Ich erinnere mich sehr genau an ein Bild in der Zeitschrift »Vogue«, das ich zusammen mit meiner Mutter betrachtete: Darauf war Marlene Dietrich zu sehen, auf einem Sessel sitzend, in einem sehr schicken Kleid. Das hat mich dazu inspiriert, etwas zu entwerfen, das diese natürliche Eleganz ausstrahlt.

Wie sind Sie beim kreativen Prozess vorgegangen?

Da ich einen Sinn für Synthese habe, versuche ich immer, den Kern zu finden, das Rückgrat, die Knochen, die Seele, den Geist einer Sache. Ich habe das Design neu definiert und alles Überflüssige entfernt, um mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Herausgekommen ist ein Werk der Reinigung, um das Minimum zu erreichen. Ich arbeitete bereits an dieser Idee des ultimativen Stuhls, der noch nicht die Form eines Medaillons hatte, als Dior durch einen unglaublichen Zufall Kontakt zu mir aufnahm, um mit mir zusammenzuarbeiten.

Der »Medaillon-Sessel« ist eine französische Ikone. Was bedeutete die Neugestaltung für Sie?

Für Christian Dior, der einen außergewöhnlichen Instinkt hatte und Modernität, Beständigkeit, Kontinuität und Zeitlosigkeit verkörperte, war der »Medaillon Chair« offensichtlich der Stuhl für immer und ewig -ein heiliges Möbel. Ich meinerseits hatte schon immer, in einem fast zwanghaften Sinn, diese Idee des perfekten kleinen Stuhls. Es war also eine außergewöhnliche Begegnung, denn durch Dior hatte ich Zugang zu einer absoluten Ikone.

Mit dem »Louis Ghost« haben Sie bereits vor 20 Jahren eine ultramoderne Version dieses Stuhls entworfen …

Es gibt keinen Wettbewerb zwischen »Louis Ghost« und »Miss Dior«. Bei »Louis Ghost« geht es um den Prozess der Entmaterialisierung. Wenn er unsichtbar ist, liegt das daran, dass ich nicht über Entmaterialisierung sprechen konnte, also habe ich über Unsichtbarkeit gesprochen. Ich habe die Ikone gewählt, weil sie immer unsichtbarer ist als die anderen. »Miss Dior« erzählt von Langlebigkeit. Die beiden Stühle haben nicht das gleiche Material, sind nicht das gleiche Endprodukt; auch der Preis ist nicht gleich. Ich erachte sie beide als komplementär. Sie haben einmal gesagt:

»Die Qualität meines Designs hängt von der Musik ab, die ich höre.« Was haben Sie gehört, als Sie für Dior entworfen haben?

Musik ist ein Teil meiner Arbeit. Ich arbeite immer mit Musik, Tag und Nacht. Ich lebe in der Musik. Vor 20 Jahren hat mir Stéphan Crasneanscki, der beste Sounddesigner der Welt, mit der Komposition von »24 Hours« das schönste Geschenk überhaupt gemacht: »The Starck Mix«, der speziell für mich nach meinem eigenen kreativen Biorhythmus und abhängig von der Tageszeit erstellt wurde. Ich höre ihn nun schon seit 20 Jahren.

Unter den Varianten von »Miss Dior« sticht besonders die mit nur einer Armlehne hervor …

Da muss ich noch einmal zurückkommen auf das Bild von Marlene Dietrich in der »Vogue«. Sie saß irgendwie seitwärts, was ihr »die Pose« gab; sehr speziell! Da wurde mir klar, dass ich etwas schaffen wollte, das den Menschen natürliche Eleganz verleiht. Deshalb hatte ich die Idee zu diesem Stuhl mit lediglich einer Armlehne. Ohne Armlehnen ist es ein Stuhl, mit zwei Armlehnen ein Sessel, mit nur einer Armlehne hingegen ist es »die Pose«, die wahre Haute Couture. Für mich ist er das Symbol von Christian Dior, dem Inbegriff der Haute Couture.

Der Medaillon-Stuhl steht für Frankreich – welche Möbel assoziieren Sie mit Österreich?

Für mich würde es ein Werk von Hundertwasser sein. Sie wollen nicht als Designer bezeichnet werden.

Was ist dann die richtige Berufsbezeichnung für Sie?

Ich bin ein Entdecker; ein Entdecker unseres Lebens, unserer Tierarten, unserer Evolution. Ich könnte auch sagen, ich bin ein Träumer.

Ihr Kollege Sebastian Herkner sagte einmal, er würde gerne als Schaukelstuhl wiedergeboren werden -welches Möbelstück würden Sie in Ihrem nächsten Leben gerne sein?

Der intelligente Teil der menschlichen Produktion folgt einem sehr präzisen Szenario, das sich Dematerialisierung nennt. Es geht um mehr Leistung, mehr Intelligenz bei weniger Materialität. Das hat viele Gründe -der erste ist, dass wir leicht sein müssen, um irgendwo anders hinzugehen. Der zweite Grund ist, dass, wenn mehr Materialität vorhanden ist, weniger Menschlichkeit vorhanden ist. Deshalb machen wir immer weniger, und je weniger wir machen, desto mehr werden wir ein Mensch, desto mehr sind wir mächtig und intelligent. Wenn man intelligent ist, ist man fähig, zu lieben. Das ist sehr wichtig. Wenn ich also wiedergeboren werden könnte, wäre es in Form einer Wellenlänge oder einer Musiknote.

Was haben Sie noch nie entworfen, was würden Sie als Nächstes gerne in Angriff nehmen?

Frieden!



» Miss Dior mit nur einer Armlehne ist die Pose ! Für mich ist dieser Stuhl das Symbol von Christian Dior, dem Inbegriff der Haute Couture«, so Philippe Starck. dior.com