Das Schloss Schönbrunn als Domizil, der Schlosspark als persönlicher Garten:



Genießen Sie nach Ihrer traumhaften Hochzeit die außergewöhnliche Schloss Schönbrunn Grand Suite und erleben Sie Schönbrunn, wie es kaum jemand kennt – still und ohne Trubel. Das imperiale Ambiente der 167 m² großen Suite garantiert einen perfekten Start für Ihre Zeit zu zweit.

www.thesuite.at