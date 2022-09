Einzigartig wohnen mit Katie Fischer

Interiordesignerin Katie Fischer setzt ein bewusstes Statement gegen Trendprodukte und Kurzlebigkeit: Die Münchnerin launcht mit katiefischer.de einen Onlineshop mit handverlesenen Unikaten aus familiengeführten Betrieben.

Stilbewusstsein, ein geschultes Auge und jahrelange Erfahrung: Die Münchner Interiordesignerin Katie Fischer präsentiert mit katiefischer.de einen Onlineshop für fein kuratierte Dekorationen, Kleinmöbel, Kunst und Leuchten aus aller Welt. „Möbel aus Massenproduktion findet man überall“, weiß die Einrichtungsexpertin, die seit zehn Jahren im E-Commerce tätig ist und mit editionnoire.com bereits einen erfolgreichen Interiorblog führt. „Das Besondere und wirklich Hochwertige sucht man sehr lange.“ Für ihre Kunden geht Fischer in kleinen, oft familiengeführten Betrieben auf die Suche und findet einen Reigen an klassisch-zeitlosen Produkte, die jeden Wohnraum aufwerten und durch ihre hohe Qualität lange Freude machen: zum Beispiel rustikale Holzhocker, handgeschnitzte Tuareg-Gefäße, Marmorschalen oder abstrakte Kunst. Oft bringt Fischer ihre Ideen bei Materialauswahl und Verarbeitung mit ein. Die Rubrik ‚Treasure Hunt‘ in ihrem Onlineshop zielt auf besondere Fundstücke mit Geschichte ab: Im Angebot sind etwa antike Tonvasen aus dem frühen 20. Jahrhundert, die die Stilspezialistin zu eleganten Leuchten verarbeiten ließ.

„Jedes Stück ist allein durch sein Alter so einzigartig, dass es so in keinem zweiten Wohnzimmer zu finden ist.“ Bald wird das Sortiment um eine eigene Kollektion erweitert. Dann sollen Tische und Heimtextilien nach den Entwürfen der Interiordesignerin ins Portfolio aufgenommen werden.

„In Sachen Nachhaltigkeit und Qualität bin ich kompromisslos“, sagt Fischer und verspricht: „Jedes Produkt im Shop würde ich auch sofort in mein Apartment stellen.“

Zur Person:

Katie Fischer ist Unternehmerin, Designerin und Bloggerin. Als gelernte Innenarchitektin und Fachinformatikerin steht eine raffinierte Balance aus Funktionalität und Ästhetik im Mittelpunkt ihres Designansatzes.

Im Jahr 2016 begann sie ihre Leidenschaft für Inneneinrichtungen auf Instagram und Pinterest zu teilen, und gründete ihren Blog EditionNoire. Sie ist zudem Gründerin der deutschen Beauty-Marke “Desinas“.

Die geborene Berlinerin lebt gemeinsam mit ihrem Partner im Münchner Westen.

katiefischer.de

desinas.de

editionnoire.com