Keramik-Designmarkt POTS und BLITZ

Design-Fans aufgepasst!

Wir verlosen Tickets und eine handgemachte Keramik-Schale.

Von 24. bis 26. September 2021 steht der Designmarkt POTS und BLITZ im MuseumsQuartier erneut im Zeichen hochwertiger Tonkunst.

Österreichische sowie internationale Aussteller:innen präsentieren alles von hochwertigem Gebrauchsgeschirr über feine Porzellanfiguren bis hin zu einzigartigen Kunstobjekten. Eines haben die Werke aber alle gemein: Geboten werden ausschließlich selbstgefertigte Einzelstücke und Kleinserien aus Keramik, Porzellan sowie Steingut. Die umfassende Auswahl an individuell gestalteten Produkten kann von Liebhaber:innen und Kenner:innen der Keramikkunst bewundert und erworben werden. POTS und BLITZ Keramik ∙ Porzellan ∙ Designmarkt ist somit drei Tage lang Treffpunkt, Austausch und Inspiration für alle Keramikkunst- und Porzellanbegeisterten.

Die gebürtige Spanierin Victoria Herrera Grau lebt und arbeitet in ihrem Studio in Baden bei Wien und fertigt Vasen und Schalen in originellen Designs und Formen. Die aktuelle Clouds-Kollektion ist inspiriert durch ein meteorologisches Phänomen namens Altocumulus (die so genannte Schäfchenwolke). Um die weiße Farbe der Wolken optimal zu reflektieren verwendete die Künstlerin Porzellan sowie glänzende Glasur um die runden Formen zusätzlich zu betonen.

GEWINNSPIEL

Tickets für den Designmarkt (von 24.-26. September im Museumsquartier) und handgemachte Keramik-Schale zu gewinnen.

Sie wollen die exklusiven Keramik- und Porzellandesigns beim POTS und Blitz Markt live erleben? Wir verlosen 3×2 Tickets. Zusätzlich gibt’s die handgemachte Keramik-Schale der Designerin Victoria Herrera im Wert von € 135,- zu gewinnen.

Hier klicken und am Gewinnspiel teilnehmen.

Teilnahmeschluss: 22.9.2021

Alle Infos zum POTS und BLITZ Designmarkt finden Sie unter: www.potsundblitz.at