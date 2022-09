Keramik-Vielfalt beim POTS und BLITZ Designmarkt

Mit funktionaler Keramik für den täglichen Gebrauch, Schmuckobjekten, skulpturalen und figuralen Arbeiten bietet der Designmarkt POTS und BLITZ vom 23. bis 25. September im Wiener MuseumsQuartier einen spannungsreichen Einblick in das zeitgenössische Schaffen von über 50 Künstler:innen , die von einer Fachjury ausgewählte wurden. Darunter befinden sich preisgekrönte und tonangebende Keramiker:innen aus dem In- und Ausland ebenso wie junge Talente. Mit Soile Paasonen, Sabine Aeschlimann und Nausika Raes sind erstmals eine finnische, eine Schweizer und eine belgische Ausstellerin bei POTS und BLITZ vertreten. Die Keramikerin Soile Paasonen aus Helsinki arbeitet mit Steinzeugtonmassen, welche sie einfärbt und mit Hilfe der Wickeltechnik zu Schalen und Tellern formt. Alle ihre Gefäße sind unglasiert und gebrannt.

