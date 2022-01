Together FOREVER: Knoten verbinden, halten und schmücken – in Metall erstarrt symbolisieren sie ewige Einigkeit und sind nicht mehr zu lösen. Wir zeigen Kreationen von massiv bis filigran.

Auch Acne Studios ist in dieser Saison ein Knopf aufgegangen -man präsentiert in der aktuellen Kollektion etwa die rosafarbenen emaillierten Ohrringe »Knot« (Bild oben), gesehen um € 290,-.

Die ursprüngliche Variante des Schmuckthemas in einer ganz schlichten, schlanken Version: Ring » Knoten « von Oliver Schmidt aus 750er-Gelbgold. Gesehen in der Galerie Moha, um ca. € 670,-. moha.at Ringe » Knoten « von Oliver Schmidt in der Version aus Gelb-oder Weißgold mit Diamanten. P. a. A., moquii.com. Ring »Knot« aus Silber mit 18-karätiger Goldauflage von Bottega Veneta. Um €790,- bei bottegaveneta.com.

Armreif »Knot« von Celine aus Messing mit einem Knoten in der Mitte; nickelfrei. Erhältlich um € 320,-auf celine.com. Ohrringe aus der »Knot«-Kollektion von Tiffany in Roségold mit Diamanten sowie in Gelbgold mit Diamanten; P. a. A. tiffany.at »Wristgame«-Armreif von Anil Arjandas aus 18-Karat-Roségold. Erhältlich um €3 995,-, über farfetch.com.

Personalisierte Halskette aus der Kollektion »Tie The Knot«, ca. € 45,-, poshtottydesigns.com. »Drop Earrings« aus versilbertem Messing mit Kristallen von Oscar de la Renta. Gesehen um € 502,-auf oscardelarenta.com. Ring »Catene« von Pomellato aus Rotgold und hochglanzpoliertem Silber mit violetten Saphiren, rosafarbenen Spinellen und Rubinen (7,29 Karat). Um €12 000,-, bei Juwelier Heldwein. heldwein.at »Infinity«-Knotenring mit Kaffeediamanten aus 14-Karat-Roségold, um € 977,-, über angara.com.