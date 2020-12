Die wertvollsten Kulttaschen

Handtasche oder Wertanlage? Diese Kulttaschen sind beides. Jahrhundertealte Handwerkskunst und Historie machen diese exklusiven Stücke zu Statussymbolen und begehrten Sammlerobjekten.

HANDWERKSKUNST: Das wohl berühmteste Taschenmodell überhaupt – die »Kelly Bag« von Hermès -steht für Noblesse und zurückhaltend guten Geschmack wie kein anderes. Das Modell ist 1935 in feinster Handarbeit entstanden und seit 1956 nach Schauspielerin Grace Kelly benannt. Jedes Stück wird von einem einzigen Täschner in 18 bis 24 Stunden Handarbeit genäht. Die Struktur des Leders wird exakt berücksichtigt, um das natürliche Muster auf den einzelnen Teilen möglichst gut zur Geltung zu bringen. Nur auf Bestellung und mit langer Wartezeit erhältlich, erzielen auch gebrauchte Modelle -je nach Ledervariante -bei Auktionen bis zu sechsstellige Beträge.

Die Insignien der »Kelly«: trapezförmig, mit Überschlag und goldenem Schloss. Ab €4 500,-, hermes.com.

TRADITIONSHAUS: Das Pariser Luxuslabel Goyard verzichtet komplett auf Onlinehandel. Eine handgefertigte Tasche wie die »Goyard SaÏgon« mit dem ineinandergreifenden Y-Print gibt es ausschließlich in wenigen ausgesuchten oder eigenen Shops, etwa in der Rue Saint-Honoré. goyard.com

LUXUSGEPÄCK: Nach der berühmten Brücke in Paris benannt, ist die »Alma« von Louis Vuitton seit 1934 Inbegriff des französischen Chics. Im Art-déco-Stil mit Logoprint, Hängeschloss und Schlüssel, um €1 250,-. louisvuitton.com

PFERDESTÄRKE: Inspiriert von Jackie Kennedy verkörpert die »Jackie 1961« den Jetset-Lifestyle der 60erund 70er-Jahre wie keine andere. Um €1 600,-, gucci.com.

ROYAL GLAMOUR: Prinzessin Diana machte die ihr gewidmete »Lady Dior Bag« mit dem Signature-Steppmuster 1995 zum Kultobjekt des Hauses Dior. Um €4 100,-, dior.com.

COCO ‘S CASE: »Die Mode wird unmodisch, Stil niemals«: Davon war Coco Chanel überzeugt. Als moderne, freie Frau wollte sie ihre Hände bequem in die Taschen stecken können -so wurde die »2.55« geboren, benannt nach Monat und Jahr ihrer Entstehung. Der Klassiker von Chanel soll Luxus, Funktionalität und zeitloses Design vereinen; z. B. aus Tweed, um €3 500,-, chanel.com.

REIFEPRÜFUNG: Valextra, Erfinder der »Hobo Bag«, steht für Understatement pur: Logo und Seriennummer sind nur auf der mit Leder gefütterten Innenseite angebracht. Feinstes italienisches Handwerk der Extraklasse, um € 1 950,-, valextra.com.

PURISTISCH: Zeitlose Eleganz und minimalistisches Design machen die »Galleria« aus Saffiano-Leder bis heute legendär. Benannt nach dem historischen Prada-Store in Mailand; um €2 200,-, prada.com.