Kuscheln to go

Egal ob Fur oder Fake Fur, ob Small oder XL – Taschen in Kuscheloptik erwärmen nicht nur unser Herz, sondern sind auch angesagte Begleiter für die kalte Jahreszeit.

Die Kombination aus Glattleder und Accessoires in Pelzoptik ist gleichermaßen in sich stimmig wie abwechslungsreicher Kontrast. Auch bei Dsquared2 ist Materialmix in dieser Saison ein Muss (Bild oben). dsquared2.com

Bucket Bag »Bon Bon« aus Lammfell mit Kordelzug, von Jimmy Choo, um € 1 550,-, jimmychoo.com. Henkeltasche in Camouflageoptik von Marc Cain, um € 189,90, marc-cain.com. »Peekaboo«-Bag von Fendi in Halbmondform, aus Fuchspelz, mit Pythonledergriff, um € 5 500,-. fendi.com »Museo«-Shopper aus Faux Fur mit verstellbarem Schulterriemen; von Marni, um €970,-, bei farfetch.com.