Look of the Week: Das Hemdblusenkleid

Vom Trendteil zum Basic: Das Hemdblusenkleid darf jetzt in keinem Kleiderschrank fehlen. Der Klassiker kann zu jeder Gelegenheit getragen werden und ist extrem wandelbar.

Es vereint die typischen Merkmale einer Bluse mit der Leichtigkeit eines Kleides: das Hemdblusenkleid. Dank individueller Designs und Schnitte erweisen sie sich als sportlich-eleganter Begleiter zu unterschiedlichen Gelegenheiten. Tatsächlich hat diese Form des Kleidungsstücks bereits eine lange Tradition: Seit der Antike trugen Damen und Herren Gewänder und Chemisierkleider im Stile einer Tunika. Ein 1916 von Coco Chanel entworfenes Kittelkleid gilt heute als Vorgänger moderner Blusenkleider. Besonders in den 1950er Jahren erfreut sich das Hemdblusenkleid großer Beliebtheit und trat in den Kollektionen von Balenciaga, Dior, Givenchy und Mary Quant auf. Heute interpretieren Designer und Marken das It-Piece auf individuelle Weise. Mit Sneakers, lässiger Strickjacke und hochwertigen Accessoires entsteht daraus ein sehr zeitgemäßer und nonchalanter Look!

