Look of the Week: Der Kunst-Leder Overall

Vom Laufsteg ins Home Office: Der Kunstleder-Overall von Marc Cain ist eines unserer Lieblingsstücke der aktuellen Saison. Noch kleidet er uns im Home Office, doch schon bald dürfen wir ihn auch in unsere Lieblings-Bar ausführen!

Der Home-Office-Look ersetzt zwar momentan den Streetstyle, aber in wenigen Wochen wird dieses Outfit auch die Strassen erobern. Ein (Kunst-)Leder-Jumpsuit von Marc Cain ist das Must-have der Saison. Während er momentan als stilsicheres und unkompliziertes Teil für jeden Video-Chat funktioniert, ergibt er – kombiniert mit lässigen Mules und einem Shopper in Schlangen-Optik – das perfekte Frühlings-Outfit für den Stadtbummel.

Overall aus hochwertigem Kunstleder von Marc Cain: € 649,- www.marc-cain.com Mules aus Leder von Balenciaga: € 595,- www.balenciaga.com Gliederkette mit Kristallen von Marni: € 350,- www.mytheresa.com Shopper “Rouseau” von Longchamp in Schlangenleder-Optik: € 550,- www.longchamp.com Aviator-Sonnenbrille von Loewe: € 350,- www.loewe.com