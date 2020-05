Look of the week: Der luftige Kaftan

In den schicken Badeorten Sardiniens oder an der Côte d’Azur prägen sie längst das Stadtbild: Frauen in edlen Kaftanen. Darin lässt es sich bequem vom Strand- zum Stadtoutfit switchen. Fünf Accessoires, die bei diesem Look nicht fehlen dürfen.

Selbst wenn der Strandurlaub heuer noch ungewiss sein sollte, der Sommer steht in den Startlöchern. Ob die Badesaison nun im also am Meer, im Strombad, dem Baggersee oder im heimischen Garten stattfindet – in Kaftanen und Kleidern etwa von van Dalksy begrüßen wir die heißen Temperaturen mit einem Lächeln. In unterschiedlichen Ausführungen – als Wickelkleider, Tuniken oder langen Hemdkleidchen – ist für jeden Geschmack und jede Gelegenheit das Richtige dabei. Einfach über den Bikini werfen, edle Accessoires und Schuhe dazu – fertig ist der perfekte Sommer-Style.

Schöne Aussicht: Sonnenbrille Modell “Johnny Havanna” von Thomas Sabo um € 179,-, www.thomassabo.com Korallenriff: Silberner Ring “Deep Sea” von Xenox um € 69,-, www.xenox.at Hoch hinaus: Wedges aus PVC und Leder von Aquazzura um € 475,-, www.mytheresa.com Vielseitig: Gemusterte Tunika “Aava” aus Viskose von van Dalsky um € 170,-, www.vandalsky.com Itsibitsi: Bikini “Cancun” von Melissa Odabash, Oberteil und Höschen um je € 129,-, www.odabash.com Alles im Griff: Tote “Kendra” aus Raffiabast von Dolce & Gabbana um € 995,-, www.dolcegabbana.com