Look of the Week: Die Korbtasche

Ob als Bucket-Bag oder Shopper – Korbtaschen in XXL-Format kommen jetzt zum Tragen.

Was die Micro-Bag im vergangenen Jahr war, ist die Mega-Bag im Sommer 2020. Und wieder ist es Jacquemus, der den Trend auslöste: Mit einer Korbtasche, die beinahe so groß ist, wie die Trägerin selbst, zieht das französische It-Label wieder alle Blicke auf sich. Wem die Übergröße dann doch zu unpraktisch ist, greift auf ein Modell in Shopper-Optik. Celine setzt auf Korb-Bucket-Bags und von Dolce & Gabbana bis Valentino machen alle großen Modelabels beim Korbflechten mit! Urlaubsfeeling beim Stadtbummel kommt damit jedenfalls garantiert auf. Ein unkomplizierter Look aus Marlene-Jeans, T-Shirt und bequemen Schuhen wird mit dem Korb-Shopper zum Hingucker.

Ledersandalen von Fendi um € 650,-, www.fendi.com Sonnenbrille von Valentino um € 305,-, www.mytheresa.com Korb-Shopper von Jacquemus mulitcolour um € 390,-, www.jacquemus.com Leinen T-Shirt von Isabelle Marant um € 115,-, www.mytheresa.com Marlene Jeans aus Lyocell von Closed um € 219,- www.closed.com