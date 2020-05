Look of the Week: Die Leinenhose

Wieder in Freiheit tauschen wir unsere Jogginghose gegen ihr schickes Pendant: Die Leinenhose! Der Klassiker in Rohweiß ist so vielseitig wie seine Trägerin.

Sie sitzt locker, ist gemütlich und passt eigentlich immer: Die Leinenhose. Ob zum Stadtbummel, im Büro oder beim Sonntagsbrunch, ist sie ein zuverlässiger Begleiter. Die Vorteile des Materials sind allseits bekannt: Leinen kühlt und ist pflegeleicht, außerdem auch noch nachhaltig. Denn alle Bestandteile des Flachs werden bei der Leinenherstellung verwendet, die Pflanze wächst schnell nach und kann in Europa angebaut werden. Bei Arket spielt Leinen in der aktuellen Kollektion deshalb eine wichtige Rolle: „Wir wollen Leinen als modernen und nachhaltigen Stoff zelebrieren. Unsere Leinen-Pieces sind clean und erinnern an ein Gefühl von Sommer, jedoch mit urbanem Flair.”, sagt Anna Teurnell, Head of Design bei Arket.

Kombiniert mit hochwertigen Accessoires – wie eine edle Uhr und die perfekte Handtasche – wird daraus schnell ein so komfortabler wie spektakulärer Look.

Hingucker: Nachhaltige Sonnenbrille „Romy” von neubau Eyewear um € 329,- www.neubau-eyewear.com Traumstück: Die „Tank Asymétrique” von Cartier – aus 18 Karat Gelbgold – mechanischem Aufzug, Cabochon aus Saphir und Lederband – aus der streng limitierten und nummerierten Edition von 100 Stück. Preis auf Anfrage. www.cartier.eu Pantolette mit verlängerter, quadratischer Sohle von Bottega Veneta um € 620,-, www.bottegaveneta.com Lässige sitzende Leinenhose von Arket um € 79,-, www.arket.com Rosa Seidentop von Falconeri um 149,-, www.falconeri.com „Varenne” Tote-Bage aus braunem Kalbsleder von Jimmy Choo um € 1250,-, www.jimmychoo.com