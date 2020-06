Look of the Week: Flechtsandalen

Endlich ist der Sommer da und unsere Füße haben ihren großen Auftritt. In Flechtsandalen ist dieser nicht nur elegant und trendy, sondern auch noch bequem.

Auf den Laufstegen waren sie omnipräsent: Sandalen in Flechtdesign zierten die Füße der Models bei Bottega Venetta, Prada, Versace und vielen anderen. Egal ob der Urlaub heuer tatsächlich an den Strand führt, oder ob Balkonien zum Maß aller Dinge wird: In den edlen Flechtsandalen von Prada zaubern wir im Handumdrehen einen Capri-Look: Gepaart mit lässigen Shorts wird so auch der Badeanzug Stadttauglich. Einzige Accessoires: Der Duft von Urlaub auf der Haut, ein seidiges Tuch im Haar und extravagante Shades!

Hält zusammen: Seidentwilly in orange von Carthusia, PaA, www.laffertys.de Sandalen aus Wildleder in geflochtenem Design, von Prada um € 690,-, www.prada.com One-Sholder Badeanzug von Max Mara um € 196,-, www.maxmara.com Duften wie Capri: Parfum “Corallium” von Carthusia, 50ml um ca. € 96,-, zb. www.leparfum.at Shorts aus Leinenmix von Rebecca Vallence um € 265,-, www.mytheresa.com Neu in Österreich: Sonnenbrille “The Celeste” von Privé Revaux um € 30,-, exklusiv bei www.pearl.at