Lust auf Luxus

Diese kleinen Luxusprodukte zaubern uns ein Funkeln in die Augen. Wir haben kostbare Schätze für Haut, Schönheit und den Geruchssinn zusammengestellt.

Foto Peter Garmusch

Süße Genüsse verspricht der Duft »Sintra« des Pariser Nischenduftlabels Memo mit Marshmallow-Noten, Orangenblüte, krautig-würzigem Petitgrain und Madagaskar-Vanille; um € 205,-, memoparis.com. Aus der Festtagskollektion von Lancôme: der Lippenstift »Holiday L’Absolu Rouge Cream« im rubinroten Ton »525 Crystal Sunset«, um ca. € 53,-, und das seidige »Holiday Highlighter«-Puder, um ca. € 54,-; lancome.com. Babor bietet mit der »Ampoule Serum Concentrates Precious Collection« eine Sieben-Tage-Intensivpflegekur für das Gesicht -die Ampullensorten »Roségold Energy«,»Gold Volume« und »Platinum Lift« sorgen für Aktivierung, Straffung und Leuchtkraft. Set mit sieben Ampullen, um €49,90, babor.com. Das Parfum »Dylan Turquoise« von Versace im Flakon mit gefrostetem Glas und goldfarbenen Details duftet schön frisch, floral und dezent holzig nach Limonen, Guavensaft und Freesien; 100 ml, um €100,-, versace.com.

Die japanische Kalligrafin Suitou Nakatsuka veredelte das Packaging ausgewählter Sensai-Produkte mit ihrer delikaten Pinselführung: »The Lipstick« in » Benibana Red« mit irisierendem Goldschimmer, um €56,45, sensai-cosmetics.com. Ultimativ luxuriöse Gesichtspflege verspricht die »Future Solution LX Legendary Enmei Ultimate Renewing Cream« von Shiseido mit dem regenerationsanregenden Enmei-Kraut und der für Geschmeidigkeit sorgenden Seide des japanischen Eichenseidenspinners; um €490,-, shiseido.de. Im Duft »Ambrette de Noir« aus der »Premier Collection« von Aerin trifft ein Blütenbouquet aus Rose, Freesie, Orangenblüte und Jasmin auf die warmen Noten von Weihrauch, Ambrette-Samen, Tonkabohnen und Vanille; ab 50 ml, um €192,-, esteelauder.de. Wahre Schmuckstücke sind die glänzenden Beautykollektionsteile von Guerlain: »Rouge G«-Lippenstift mit der Hülse »Topaz Aura« aus der »Stunning Gem«-Kollektion, um insgesamt €70,-, und »Golden Bee Palette« mit zehn Lidschattentönen mit unterschiedlichen Finishes, um € 78,-; guerlain.com.