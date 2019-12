Luxusgewinnspiel

– WERBUNG –

Perfekter Milchkaffee auf Knopfdruck

Mit den BARISTA CREATIONS Chiaro, Scuro und Corto brachte Nespresso im Frühjahr drei neue Kaffeesorten auf den Markt. Für die besonders leichte Zubereitung köstlicher BARISTA CREATIONS stellt Nespresso nun seinen neuesten Kaffeemaschinen-Zugang vor: die Gran Lattissima.

Mit der Gran Lattissima, dem neuesten Zugang in der Lattissima-Maschinenfamilie, gelingen exquisite Milchkaffeerezepte in Barista-Qualität einfach auf Knopfdruck, mit sechs Optionen für Getränke auf Milchbasis (Cappuccino, Latte Macchiato, Flat White, Caffè Latte, Hot Milk und Hot Foam) sowie drei verschiedenen Kaffeegrößen (Ristretto, Espresso und Lungo). Der Milchbehälter lässt sich mit einem einfachen Spülsystem reinigen. So kann die volle sensorische Bandbreite der Nespresso BARISTA CREATIONS entdeckt und verkostet werden.

DIVA und Nespresso verlosen die neue Gran Lattissima und ein Kaffee-Package im Gesamtwert von € 362,- (UVP). Einfach hier am Gewinnspiel teilnehmen.

Teilnahmeschluss: 12.01.2020

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gewinn nicht in bar ablösbar.