Luxusgewinnspiel im Herbst

– WERBUNG –

DIVA und TK Maxx verlosen einen TK Maxx-Gutschein im Wert von € 100,–.

Verwandeln Sie Ihr Schlafzimmer

Ein Raum für alle Fälle: Das Schlafzimmer ist der Ort zum Ausruhen, Sonntagsfaulenzen und für kuschelige Stunden daheim. Wahre Traumkünstler werfen mit geschlossenen Augen einen Blick aufs Detail, sie greifen diesen Herbst zu natürlichen Materialien wie Samt und Leinen. Das Murmeltier in uns schwört auf Pudertöne, dunkle Nuancen setzen Akzente – mattes Nachtblau, Bordeauxrot und Olivgrün beruhigen.

Mut zum Muster und zu unfassbaren Möglichkeiten: Bei TK Maxx gibt es eine unglaubliche Auswahl an aktuellen Trends für Schlafzimmer & Co. Das Sortiment wechselt mehrmals wöchentlich, es gibt immer etwas Neues zu entdecken. Fashion, Home, Accessoires, Beauty und vieles mehr: Wer sich neben der neuen Kuscheldecke also gleich den kuscheligen Pyjama oder eine neue Duftkerze mitnehmen will, ist bestens bedient. Bei der Schatzsuche für neue (Schlafzimmer-)Schätze findet man Top-Marken und Designer-Labels, die bis zu 60 % günstiger sind als der UVP.

Off-Price, Licht aus: Gute Nacht!

Noch mehr Inspiration gibt’s auf www.instagram.com/tkmaxxat.

Wir verlosen einen TK Maxx-Gutschein im Wert von € 100,-. Einfach hier am Gewinnspiel teilnehmen.

Teilnahmeschluss: 3.11.2020

Alles unter einem Dach

TK Maxx bietet eine unfassbar große Auswahl an Home-, Accessoires-, Beauty und Fashiontrends. Top-Marken und Designer-Labels bis zu

60 % günstiger als der UVP.