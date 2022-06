Maximaler Trinkgenuss

– WERBUNG –

Fünf Funktionen in einer Armatur, die nahtlos in den modernen Wasserplatz der BLANCO UNIT integriert ist: BLANCO drink.soda Evol-S Pro schwarz matt bietet Wasser für jeden Geschmack und setzt in der neuen Ausführung kraftvolle Akzente.

Optisch edel und ideal im Gebrauch spendet das moderne Wassersystem kaltes und warmes Leitungswasser sowie gefiltertes, gekühltes und aufbereitetes Wasser in den Varianten still, medium oder prickelnd. Dank ihrer Vielfalt an Funktionen trägt die Armatur zu einem gesunden und nachhaltigen Lebensstil bei.

Und sie kann sich sehen lassen: Im neuen mattschwarzen Outfit liegt BLANCO drink.soda Evol-S Pro voll im Trend und vereint Retro-Chic mit Industrial Style. Dank des Farbklassikers Schwarz bleibt sie auch in Zukunft zeitlos- elegant. Für alle, die eine Metalloptik bevorzugen, steht die Edelstahlausführung in PVD steel zur Auswahl.

BLANCO drink.soda Evol-S Pro schwarz matt ist eine Evolution der Armatur, mit der so viel mehr möglich ist, als nur Wasser zu zapfen: Sie vereinfacht das Arbeiten in der Küche, spart Zeit, macht noch mehr Lust auf puren Wassergenuss und ist eine echte Augenweide. Die Wasserqualität erhöht sich durch den Filter, auf das Schleppen schwerer Wasserkisten und zusätzliche Fahrten zum Getränkemarkt kann verzichtet werden – für mehr Komfort und weniger CO 2 .

Besonders praktisch sind das separate Drehrad zum Einstellen des Kohlesäuregehalts im gefilterten Trinkwasser und die Click & Touch-Funktion. Mit ihr lässt sich die Menge an gefiltertem Wasser bedarfsgerecht regeln. Zwei separate Abläufe trennen veredeltes Wasser von Leitungswasser und ermöglichen die parallele Bedienung.

Zur modernen BLANCO UNIT wird drink.soda Evol-S Pro schwarz matt mit einem schwarzen Etagon-Becken aus Silgranit® und der Abfalllösung Select II Soda kombiniert. Das schwarze Becken erweist sich als optimal abgestimmter Design-Partner für einen Gesamtauftritt mit eindrucksvoller Wirkung. Select II Soda wiederum bietet viel Komfort – beim Wechseln des Filters oder des CO 2 – Zylinders ist das Soda-Systems besonders gut zugänglich. Außerdem nutzt die praktische Abfalllösung den Unterschrank

sehr effektiv aus.

Die BLANCO UNIT mit der drink.soda Evol-S Pro schwarz matt ist die perfekte Einheit für den Wasserplatz, der alles zum Trinken, Vorbereiten und Reinigen bietet– und zum Schockverlieben in pure Schönheit.

Bis 31.3.2023 haben KäuferInnen die Möglichkeit, sich den Durstlöscher Deal zu sichern, indem sie ihre Soda Einheit nach Erhalt auf blanco.at/durstloeschen registrieren. Während diesem Aktionszeitraum erhalten Nutzer 4 CO 2- Zylinder mit jeweils bis 60 Liter prickelndem Wasser kostenlos.

Mehr Informationen unter blanco.com.