Mit Mundschutz beim Friseur

Welche Sicherheitsmaßnahmen müssen BesucherInnen beachten? Unser Hygiene Team hat in den letzten Wochen intensiv daran gearbeitet, das Kuzbari Zentrum so „coronasicher“ wie möglich zu machen. So haben wir 73 zusätzliche Maßnahmen eingeführt, um unsere an sich sehr hohen Hygienestandards an die jetzige Situation anzupassen. Wir haben uns dabei an die neueste wissenschaftliche Datenlage, unter anderem an Studien aus der chinesischen Provinz Wuhan, wo die Infektionswege genau untersucht worden sind, orientiert. Während die allermeisten Maßnahmen für sie unbemerkt im Hintergrund ablaufen, bitten wir PatientInnen bei folgenden Punkten um Mithilfe:

+ Bitte verschieben Sie Ihren Termin, wenn Sie sich krank fühlen (etwa bei Fieber, Husten, Halsschmerzen, Muskelschmerzen oder laufender Nase)

+ Bitte kommen Sie möglichst ohne Begleitperson

+ Bitte tragen Sie eine Mund-Nasen-Schutzmaske im Zentrum (mit Ausnahme von Untersuchungen oder Behandlungen)

Überall dort, wo es sonst noch für PatientInnen zu einer Änderung kommt, informieren wir sie direkt im Zentrum, sodass man sich um nichts kümmern muss.