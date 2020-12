Mochi Skin: Der neue Beauty Trend aus Asien

Samtig, zart und weich sind die japanischen Mochis, meist süße Bällchen oder Minikuchen aus Reisteig. Als Snack boomen sie gerade in Europa -und inspirieren sogar zum Make-up-Trend.

Nach dem Trendfokus auf Glow, glossy Highlights und »Glass Skin«(ein Look, bei dem die Haut prall glänzt) wird der Teint jetzt wieder matt, aber nicht mit schwerem Puder zugekleistert, sondern so zart und samtig wie die bereits erwähnten Mochis – eine Textur, die man am besten über mattierende Lotions oder Primer vorbereitet. Darüber kommen Concealer zum Abdecken von Augenschatten und Unreinheiten, eine gute Grundierung mit natürlichem Finish und ein Hauch Puder. Besonders schön ist die Kombination mit ebenso samtigen Lippen!

Der »Forever Skin Correct«-Concealer von Dior kaschiert Augenschatten, Rötungen und Unreinheiten: starke Deckkraft, leichte Textur, intensive Pflege und 24 Stunden Halt. In 30 Farben erhältlich, um je €33,-, dior.de. Der »Mattifying Face Primer -Shine Free« von Isadora ist eine transparente, leichte Gelcreme, die Unebenheiten kaschiert, den Teint mattiert und gleichzeitig mit Feuchtigkeit versorgt; um €25,95, bei douglas.at. Abschließend sorgt ein seidiges, leichtes Transparentpuder, mit einem Pinsel vor allem in der T-Zone aufgetragen, für das richtige Maß an mattem Look: »Teint transparent Nr. 20 Rosé Éclatant« von Sothys, um €40,50. Salonfinder: sothys.at.

Feinste Kaolinerde, Seide und Reisproteine in der »Bye Bye Pores Leave-on Solution« von IT Cosmetics absorbieren Talgüberschuss, mattieren und verfeinern die Haut und lassen Make-up besser halten; ca. € 32,-, bei douglas.at. Ein perfekter Begleiter für samtige Haut ist der ebenfalls matte und trotzdem leichte, angenehm zu tragende »L’Absolu Rouge Intimatte«-Lippenstift von Lancôme, hier in »274 -Killing Me Softly«, ca. € 35,80, lancome.de. Schwerelos mit natürlichem Finish: »Neo Nude Foundation« von Armani -Glyzerin und Hyaluron versorgen die Haut zusätzlich mit Feuchtigkeit; um ca. € 40,-, armanibeauty.com.

Synthetikpinsel eignen sich für cremige und pudrige Produkte: »Make-up-Pinselset 7/1 blau« von Noelle, um €29,90, noellebrush.eu. Ideal für samtige Finishes: nachhaltige Schwämmchen »Total Perfecting Blending Duo« von Eco Tools, um € 9,99, bei dm-drogeriemarkt.at.