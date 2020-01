Mode als Investment: Diese Teile bringen Geld!

Als Modeliebhaber sind wir es gewöhnt, für schöne Dinge Geld auszugeben. Doch warum mit der Leidenschaft nicht auch Geld verdienen? Mit diesen Fashion-Items gelingt das auch!

Eines vorweg: Wer kein Fan der Familie Kardashian ist, hat es schwer mit dem klugen Investment. Denn eine konsequente Beobachtung der Insta-Postings und Tweets der berühmt-berüchtigten TV-Star-Sippe erleichtert die Recherche enorm. Vereinfacht gesagt: Was Kim K. heute trägt, wollen morgen im Grunde alle haben.

Diese Regel geht jedenfalls aus einem informativen Report von Lyst hervor. Um zu analysieren, welche Modeartikel für den Wiederverkauf am rentabelsten sind, hat die globale Mode-Suchmaschine Suchanfragen nach sechs Millionen Artikeln von mehr als 12 000 Online-Shops, sowie Daten von Second-Hand-Luxus-Plattformen ausgewertet.

Geld im Schrank statt auf der Bank!

Der potentielle Wiederverkaufswert ist heutzutage ein entscheidender Faktor für unsere Kaufentscheidung. Verschiedenste Faktoren tragen dazu bei, aus einem Mode-Einkauf ein Investment zu machen, wie etwa die eingangs erwähnte Beliebtheit bei den Kardashians. Zu den beliebtesten Kategorien für Second-Hand-Mode zählen Markenhandtaschen, Uhren oder Sneaker in limitierter Auflage, durch die man sogar Gewinne erzielen kann. Details dazu gibt es hier: lyst.de/data/resale-report/ Die Top Ten der Fashion-Investments: Für jene, die auf Eigen-Recherche verzichten wollen hier die begehrtesten Second-Hand-Artikel: Taschen von Hermès: Unangefochtener Spitzenreiter in Sachen Investment-Piece. Da selbst in offiziellen Shops eine lange Warteliste für die Bags bestehen, boomt der Second-Hand-Markt. Zwar muss dafür zunächst tief in die Tasche gegriffen werden. Aber: Der Wiederverkaufspreis liegt durchschnittlich bei 80 Prozent bis 120 Prozent des ursprünglichen Kaufpreises. Die Marke Supreme: Auf der Webseite StockX erzielen Streetwear-Artikel von Supreme die höchste Gewinnmarge beim Wiederverkauf. Ein limitiertes T-Shirt, das ursprünglich etwa 37 Euro kostete, wurde auf StockX für durchschnittlich 750 Euro verkauft… Rolex Uhren: Zwar ist die Marke starken Schwankungen unterworfen, dennoch gilt eine Rolex als sichere Wertanlage. Laut der Handelsplattform für Uhren Chronext wird bei den folgenden Modellen der Originalkaufpreis konstant übertroffen: Datejust 41, Cosmograph Daytona, Submariner, GMT Master und Day-Date. Das gefragteste Vintage-Modell ist laut Chronext die Rolex Submariner. Chanel Handtaschen: Kaum eine Frau träumt nicht davon, eine Chanel Tasche zu besitzen. Die Suchanfragen nach Chanel-Artikeln aus zweiter Hand stiegen bei Lyst nach dem Tod von Karl Lagerfeld zwischen Januar und Februar um 20 Prozent an. Sneeker von Cheezy: Die Adidas x Yeezy-Turnschuhe Boost 350 in verschiedenen Farben zählen sowohl bei StockX als auch bei Vestiaire Collective zu den meistverkauften Sneakern. Bei Lyst wurde am Jahresende ein Anstieg der Suchanfragen für diese Turnschuhe festgestellt. Taschen von Gucci: Vor allem Modelle, die aus der Ära von Alessandro Michele stammen gelten als beliebte Second-Hand-Waren. Limitierte Nike-Schuhe: Nike erzielt dank seinen Modellen in limitierter Auflage bei den Markenturnschuhen den höchsten Wiederverkaufswert. Die Serie Dunk Low London wurde etwa um 60 Pfund verkauft, erzielt nun auf StockX einen Wiederverkaufspreis von sagenhaften 3894 Euro. Trenchcoats von Burberry: Die zweitbeliebteste Markenware auf Vestiaire Collective ist ein Klassiker, der gerade neuen Ruhm erlangt. Designs von Off-White: Im dritten Quartal 2019 landete das Unternehmen auf dem Lyst-Index an der Spitze der beliebtesten Marken. Handtaschen von Louis Vuitton: Der Wiederverkaufswert der Handtaschenmodelle von Louis Vuitton schwankt zwischen 40 Prozent und 100 Prozent des Originalpreises. Dennoch gibt es immer eine Nachfrage, vor allem nach den Modellen Neverfull, Keepall, Speedy und Pochettes, die auf Vestiarie Collective am beliebtesten sind.