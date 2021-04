Model-Stars der Saison

Greta, Mika oder Lila: Wir präsentieren die neuen Faces of Fashion. Diese Jungmodels haben bereits ein viel beachtetes Debüt hingelegt und die Laufstege erobert.

Die in Australien lebende Sudanesin Akon Changkou (Bild Oben) fühlt sich am schönsten, wenn sie glücklich ist. Und dazu hat sie allen Grund: Die 22-Jährige ist für Louis Vuitton, Paco Rabanne und Nina Ricci im Einsatz.

New Face: Ein österreichisches Dorf mit 3 600 Einwohnern ist für gewöhnlich nicht der beste Startpunkt für eine inter­nationale Modelkarriere. Greta Elisa Hofer aus Steinach am Brenner ist aber alles andere als gewöhnlich – das sehen auch Miuccia Prada und Raf Simons so: Das Designerduo hat die Tirolerin mit dem markanten Kurzhaarschnitt zum neuen Gesicht von Prada gemacht. Fashion-Revolution: Als Teenager wollte Ame Amrit eine Revolutionärin werden, heute sorgt sie als Model für Aufsehen auf den internationalen Laufstegen. Die gebürtige Inderin läuft unter anderem für Dior, Chloé und Etro. Bon mélange: Die 19-jährige französisch-japanische Mika Schneider ist eines der gefragtesten Laufstegmodels der Welt – auch dank Chanel, Louis Vuitton, Celine, Fendi und Versace.

Great Britain: Bereits mit 14 wurde Grace Clover in der Schule entdeckt. Heute ist die 19-Jährige bei der renommierten Modelagentur IMG unter Vertrag, die auch Größen wie Gisele Bündchen, Kate Moss oder Naomi Campbell vertritt. Sie und ihre jüngere Schwester, ebenfalls Model, gelten bereits als Englands Antwort auf Gigi und Bella Hadid. Strand-Schönheit: Allana Santos Brito wurde am Strand ent­deckt und vom Sand weg engagiert: Die Brasilianerin defilierte für die aktuellen Kollektionen von Dior, Acne, Valentino, Max Mara und Ports 1961. Darüber hinaus ziert sie das März-Cover der brasilianischen »Vogue«. Bella Maty!: Unglaubliche 37 Frühjahr/ Sommer-Shows ist Maty Fall Diba zuletzt gelaufen, mehr als jede andere. Geboren in Senegal zog Fall Diba mit neun Jahren nach Italien – mit dem italienischen Pass und einem »Vogue«-Cover in der Tasche trägt sie jetzt dazu bei, die Bedeutung der italienischen Schönheit neu zu definieren.

in den fußstapfen der Mütter …

Leni Klum

Germany’s next topmodel: Mit dem ersten Shooting gleich am Cover

der »Vogue«: Heidi Klum hätte ihrer Tochter Leni keinen besseren Start ins Modelbusiness ermöglichen können. Die 16-Jährige durfte heuer auch die Berliner Fashion Week eröffnen. Fortsetzung folgt …

Lila Moss

Moss-Spross: Ihr Debüt gab Lila Moss 2018 als Gesicht von Marc Jacobs. Seitdem läuft es für die Tochter von Supermodel Kate – am Catwalk etwa für Miu Miu oder auch am Cover der italie­nischen »Vogue«.