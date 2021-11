Must Have im Herbst: Die Fliegerjacke

Als Arbeitskleidung für Piloten hat die Fliegerjacke ausgedient -sie ist längst als Modeklassiker auf den Laufstegen gelandet. In dieser Saison fliegen wir besonders auf Wolkenweiß und Himmelblau.

Durch die Taillenbetonung mit Gürtel, Bündchen oder verkürzter Länge sind A-Linien-Röcke und High-Waist-Hosen (egal ob Slim Fit oder Wide Leg) hier eine gute Kombinationsmöglichkeit.





Die Eigenschaften von echtem Leder und hochflorigem Lammfell sind schwer zu toppen – das findet auch das für Materialinnovationen bekannte Label Alpha Tauri. € 1 299,90, alphatauri.com.