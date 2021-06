Drei Must-Have Haar Stylingtools!

Während Hitze ein ganz traditionelles Mittel ist, um Haare zu formen, werden die damit verbundenen Geräte und Produkte immer fortschrittlicher.

Spannend im Stylingsektor sind Formulierungen, deren schützende, pflegende Inhaltsstoffe erst durch Hitze ihre volle Wirkung entfalten. Sie stärken und versiegeln auch brüchige Haarfasern. Bei den Geräten selbst wird mit technischen Kniffen wie kühlendem Nebel und herausragendem Produktdesign, z. B. in Form von verschiedenen Aufsätzen, aufgewartet.

Der Star der DIVA-Beautystrecke ab Seite 62: »Airwrap«-Haarstyler von Dyson mit Aufsätzen zum Trocknen, Locken und Glattföhnen, um €499,-. dyson.at Gibt beim Glätten einen kühlenden Nebel ab: »Hydraluxe Pro Haarglätter S9001« von Remington, um €149,99. remington-europe.com Besonders leicht und leise: der Haartrockner »Varis IQ«, um €299,-, in ausgewählten Salons. varishair.com

Das »No Breaker«-Spray von Sebastian Professional verspricht bis zu 99 %weniger Haarbruch; um € 21,90. sebastianprofessional.de

Schutz und Pflege, die durch Hitze aktiviert werden: »La Crème 230« von Hair Rituel by Sisley, um €76,50. sisley-paris.com