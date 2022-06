Naturholzmöbel aus Österreich

Im Einklang mit seiner Heimatliebe steht Voglauer für einen nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen der Natur – doch Nachhaltigkeit wird nicht nur auf das Thema Umwelt reduziert, sondern auch mit Blick auf die wirtschaftliche und soziale Positionierung . Der Produktionsstandort liegt inmitten des Naturjuwels Lammer­tal, eingebettet in der schönen Natur am Fuße des Dachsteins. Diese Naturverbundenheit spiegelt sich in jedem einzelnen Möbelstück wider.

Für manche ist Green Management ein Schlagwort der Stunde – für Voglauer ist es eine Lebenseinstellung: Strom wird aus eigener Wasserkraft und mit der eigenen Photovoltaik Anlage erzeugt, durch ein spezielles Nacht-Lüftungssystem wird auf Klimaanlagen gänzlich verzichtet. Verwendet werden ausschließlich Natur-Öle und Wasserlacke , die anschließend gebeizt und recycelt werden. 95 Prozent der Holzabfälle können thermisch verwertet werden. Für alle MitarbeiterInnen gibt es eigene Shuttle-Busse, so wird auch der CO 2 -Verbrauch nachhaltig reduziert .

Während die Almen für die Gäste aus aller Welt ein herausragendes Erlebnis in ihrem Urlaub darstellen, sind sie für den Naturholzmöbel-Hersteller eine Quelle der Inspiration . Ein Stück Heimat, ein Vorbild in Sachen Schönheit, Schlichtheit und Funktion. Voglauer steht für ein erdiges, kraftvolles Design , für eine einzigartige „Alpinität“, die es auf diese Weise nirgends sonst gibt. Seit rund 90 Jahren baut das naturverbundene, traditionsbewusste Familienunternehmen einzigartige Möbel aus Holz .