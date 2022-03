Naturholzmöbel aus Österreich

Massivholzmöbel von Voglauer sind jedes für sich Kunstwerke der Natur und designstarke Unikate. Sie atmen das unvergleichlich vielschichtige Flair der Alpen , das als Inspiration für neue Kreationen dient. So wie die reizvolle Kombination von rustikalen Spaltholzschindeln und kühlem Satinato-Glas in der Möbelkollektion V-Montana . Auch die Möbellinie V-Alpin steht für eine gelungene Verbindung von Zeitgeist und Ursprünglichkeit: Altholzeiche , die an alte Stadl’n erinnert, liefert ein denkbar gemütliches Wohnflair während satiniertes Colorglas puristische Akzente setzt.

Seit über 80 Jahren baut das naturverbundene, traditionsbewusste Familienunternehmen einzigartige Möbel aus Holz. Die Bäume dafür sind in vielen Jahrzehnten gewachsen, trotzen den Gewalten der Natur – kraftvoll und widerstandsfähig. Mit ihren natürlich gewachsenen Strukturen sorgen die Naturholzmöbel für eine warme, gemütliche Atmosphäre , auch in der Stadt. Nicht zu vergessen: Holz sorgt für ein gesundes, ausgleichendes Raumklima.