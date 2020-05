Modische Post: Die neue Kollektion von Mary Katrantzou

Designerin Mary Katrantzou ließ sich für ihre neue Kollektion von der guten alten Briefmarke inspirieren. Dabei verbreiten die Looks auch gleich Urlaubsstimmung.

Fotoshootings an den schönsten Plätzen der Welt können sich die Modelabels aufgrund der Coronakrise derzeit aufzeichnen. Die in London lebende griechische Designerin Mary Katrantzou hat dies wörtlich genommen: Für die Einführung ihrer neuen Kollektion Mary Mare entwarf sie eine Kampagne, die ausschließlich mit Illustrationen gestaltet wurde. Diese umfassen 12 Briefmarken im Vintagelook, die den Kern der Kollektion bilden und auf den meisten Stücken zu sehen sind.

Dabei sind auf den Kleidern, Röcken, Kaftanen und Badeanzügen Motive aus Cannes, Venedig, oder Biarritz geprinted. Aber auch allein die Briefmarken-Zähnchen dienen ihr als Muster für weniger bunte Stücke. Strandtücher und Taschen komplettieren das für Fernweh-Sorgende Sortiment.

