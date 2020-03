Nostalgie trifft MODERNE

-WERBUNG-

Die Frühjahr/Sommer-Kollektion von Lacoste verwebt Tradition und Innovation mit einem modernen Twist.

Als das Roland-Garros-Stadium vor über 90 Jahren erbaut wurde, hätte wohl niemand gedacht, dass es einmal Schauplatz einer Fashion Show werden würde. Der Austragungsort zahlreicher Tennismatches erwies sich als ideale Kulisse für die Präsentation der aktuellen Frühjahr/Sommer-Kollektion von Lacoste. Seit jeher versteht es das Unternehmen wie kein anderes, eine gefühlvolle Verbindung von Sport, Markenerbe und Stil herzustellen.

Sporty Femininity

Stilvolles Layering und softe Strukturen

sorgen für einen sportlich-femininen Look.

Summer Camp

Entspannte Styles treffen auf verspielte

Details, wie das Krokodil in Oversize.

Polo inspired Heritage

Nostalgieinspirierte Sportswear

und Klassiker neu interpretiert.

Elegance

Monochrome-Looks in Pastellfarben

und feminine Silhouetten.

Louise Trotter, seit 2018 Creative Director von Lacoste, ließ sich für die kommende Saison von den Ikonen der Lacoste-Geschichte inspirieren und verbindet Tradition mit moderner Ausdruckskraft. Das Handwerk der Schneiderkunst wird dabei zum zentralen Element, das die sportliche Eleganz früherer Zeiten ins Jetzt transferiert. Aus den vier Hauptthemen »Sporty Femininity«, »Summer Camp«, »Polo Inspired Heritage« und »Elegance« lassen sich Signature Looks zusammenstellen, die dich stylish durch den Sommer begleiten.

CREATIVE DIRECTOR

Mit Louise Trotter übernahm erstmals eine Frau

die kreative Leitung von Lacoste.

