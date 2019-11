Best of heimischer Beauty-Produkte

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Schöne liegt so nah? Regionale Produkte boomen in der Kosmetikindustrie, und auch in Österreich hat sich eine neue Kultur rund um Duft und Pflege entwickelt.

Foto Thomas Albdorf

Das »Aloe Mint Volume Shampoo« von Less is More hat bereits Kultstatus! Minze revitalisiert und erfrischt die Kopf haut. Um €25,95, etwa bei douglas.at. Milch, Kümmel und Labdanum machen »Freudian Wood« von Wiener Blut zu einem Duft, der eine Stimmung von Geborgenheit vermitteln will. Um € 160,-, kussmund.at. Wenn nicht nur der Körper, sondern auch die Haut müde ist: »Miracle Overnight Cream Mask« von Master Lin kurbelt mit Jambu und Feingold die Energiereserven über Nacht an. Um €79,-, masterlin.com. In »Clash« der jungen Marke Meckiie prallen unterschiedliche Düfte wie Lavendel, Gin und Orange gekonnt aufeinander und verschmelzen zu einem überraschend harmonischen Parfum. Um €169,-, staudigl.at.

Kokoswasser und Zucker sorgen für ein sauberes Gefühl, Aloe-vera-Frischsaft macht die Haut geschmeidig und ätherische Öle wie Thymian und Nelken verströmen den Duft: »Hair &Body« von Saint Charles, erhältlich in den Saint-Charles-Apotheken oder über shop.saint-charles.eu. Unterschiedliche Molekularstrukturen der Hyaluronsäure sorgen für einen sofortigen und einen lang fristigen Pflegeeffekt: »Radiant Rose Hydrating Facial Serum« von Katalinea. Um €79,-, kussmund.at. Der »Restore-Me Beauty Balm« von Derma ID ist reichhaltig und kann auch als Kälteschutz dienen; trockene Fingerspitzen, Fersen und Ellbogen werden dank roher Sheabutter wieder geschmeidig. Um €46,-, derma-id.com.