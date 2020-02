Ohne Schwitzen zum Traumkörper

-WERBUNG-

Mühsame Trainingseinheiten sind dank der einzigartigen Behandlungsmethode Emsculpt nun Geschichte.

Wer regelmäßig trainiert, möchte nicht nur fit bleiben, sondern idealerweise auch Fett reduzieren. Fehlt allerdings die Zeit für ausgiebige Workouts, ist dies schwer realisierbar.

Mit Emsculpt wurde nun ein Gerät entwickelt, mit dessen Hilfe man im Liegen Muskeln aufbauen und auf lange Sicht beinahe bis zu 20 Prozent Fett reduzieren kann. Im Rahmen des Treatments wird im Behandlungsbereich (Arme, Gesäß, Bauch oder Waden) ein elektromagnetisches Feld erzeugt, das die Muskulatur zu 20.000 Kontraktionen anregt und dabei sämtliche Muskelfasern durchdringt. Egal, ob ein knackiger Po oder Sixpack gewünscht ist – die Emsculpt-Sitzungen dauern 30 Minuten und sind nicht schweißtreibend. Empfohlen sind vier Einheiten im Abstand von zwei bis drei Tagen.

“DIE Innovation zum MUSKELAUFBAU und FETTABBAU in kürzester Zeit!”

Dr. Daniel S. Müller, MBA, YUVELL

