Open Air SAISON

Sonnenschutz mit Cabrio-Effekt: Das Lamellendach »Lamaxa L70« von Warema kann bei jedem Wetter genutzt werden. Das absolute Plus ist, dass die Lamellen per Funk ein-und ausgefahren werden können. warema.com

Mit dem »Pagodenschirm« von Weishäupl ist ein stilvoller Auftritt am Strand gesichert. Das angesagte Sommeraccessoire gibt es in zwei Größen, den kleineren auch mit Knick. Die Bespannung wird durch Fiberglasstäbe und Naben aus Polyamid getragen. Ein Flaschenzug macht das Öffnen kinderleicht. wohndesign-maierhofer.at