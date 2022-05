Parfum nach Duftnoten: Patchouli

Dabei ist vor allem die Kombination mit anderen Duftstoffen von hoher Wichtigkeit. Patchouli sorgt für eine intensive Duftnote und hebt die kombiniert verwendeten Herz- und Kopfnoten noch stärker hervor. Holzig, aromatisch, natürlich, fruchtig – all das ist mit Patchouli möglich, wenn der Parfümeur sein Handwerk versteht.Fazit: Patchouli ist ein Dauerbrenner, der nie vergessen wurdeAuch wenn er eine Zeit lang aus der Mode kam, ist Patchouli ein Dauerbrenner, der nach wie vor seinen Zauber entfaltet. Ein hohes Maß an Sinnlichkeit, intensive und lustvolle Düfte und besondere Reinheit versprechen Parfüms, die mit diesem besonderen Öl hergestellt wurden. Dabei kann das Patchouli-Parfüm verschiedenen Duftfamilien zugeordnet werden, Prada L`Homme beispielsweise gehört zu den Duftfamilien Holzig und Chypre, eine Besonderheit, die maskuline Männer in ihrem Charakter unterstreicht.

Holzige bis erdige, frische Duftnoten von Prada L´Homme haben Patchouli in ihrem Grund, wobei Herz und Kopf von fruchtigen Sorten geprägt werden. Veilchen, Bernstein und Geranium sind die Herznoten, Pfeffer und Neroli Kopfnoten des beliebten Dufts. Er ist ein klares Statement dafür, dass Patchouli wieder in Mode ist und dass auch Männer den modernen Duft wunderbar tragen können.

Warm, sinnlich und ästhetisch – so wirkt der altbekannte und erst kürzlich wiederentdeckte Duft der Parfümeure, Patchouli. Mit raffinierten Kombinationen entstehen traumhafte Düfte wie Montblanc Explorer oder auch K by Dolce & Gabbana. Nicht immer ist es sinnvoll, den Duft nach Markennamen auszuwählen, oft lohnt es sich eher, das Parfum nach Duftnoten zu suchen. Patchouli ist das Aroma für die Sinnlichkeit, die erdig-holzige Note ist für Frauen und Männer gleichermaßen geeignet, die alten Gerüchte sind längst vergangen.