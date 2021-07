Farbe bekennen: Die neuen Pflegetrends für Koloriertes Haar

Ob blond, ob braun, wir lieben alle Haarfarben: Die DIVA gibt ein kurzes Update zu aktuellen Trends und zur passenden Pflege für koloriertes Haar – im Sommer besonders wichtig.

Die Schwarzkopf-Professional- Expertin Bernadette Gudera klärt uns über die aktuellen Farbtrends auf.

Welche Haarfarben begleiten uns durch den Sommer? Für einen Wow-Effekt sorgt das sogenannte Sunshine Blonde. Es hat einen goldenen Grundton mit warmen, rötlichen Changierungen. Im Sommer würde ich auf ein zu kühles Blond verzichten -Haar und Farbe werden durch Chlorwasser und Sonne zusätzlich belastet und so wirklich pflegeintensiv.

Und für brünettes Haar? Da sind edle, satte Brauntöne angesagt – mit feinen, dezenten Highlights, die dem Haar auch im Herbst noch einen sommerlichen, sonnengeküssten Touch verleihen.

Sind die ganz bunten Zeiten vorbei? Nicht, wenn es um Rottöne geht. Die sind ein absoluter Trend, vor allem dunkle Nuancen mit wenig Orangeanteil oder Kupfer mit Rosé-Unterton.

AUFGEFRISCHT

Glanz spendende Ingredienzien und Pigmente verleihen verblassender Farbe neues Leben, sulfatfreie Shampoos reinigen das Haar besonders schonend.

Die »Color Masque Diamond Gloss« von Newsha veredelt jede Haarfarbe mit intensivem Glanz, um €22,-. newsha.de Intensiviert dunkle Brauntöne: »Midnight Brunette Farbvertiefender Conditioner« von John Frieda mit Kakao und Nachtkerzenöl, um €6,99. johnfrieda.com Als Fusion aus Haarpackung und Shampoo ist »Elvital Color Glanz Kur-in-Shampoo« von L’Oréal besonders reichhaltig und pflegend; um € 4,99. loreal-paris.de Das »Schampo Nr. 24 Blond Skönhet« des nachhaltigen schwedischen Labels Bruns reinigt schonend ohne Sulfate (Tenside, die Shampoos gut schäumen lassen); um € 34,90. brunsproducts.com

RUNDUM GESTÄRKT

Kopfbedeckungen und UV-Sprays schützen gefärbtes Haar in der prallen Sonne, Intensivpflege von außen und innen stärkt zusätzlich.

»Hair Gums« zum Kauen von Barbara Klein mit Glutathion, Vitamin E, Zink und Selen, um € 24,90. barbara-klein.com L-Carnosin, Hyaluronsäure und Weizenlipidextrakt stärken Haar, Haut und Nägel: »Caps Beauty &Hair« von Ringana, um €52,90. ringana.com

Für sonnenreiche Tage: »Soleil Vitalite Express UV Protection«-Spray für das Haar von La Biosthétique, um €22,50. labiosthetique.at »BC pH 4.5 Color Freeze Spray Conditioner« aus dem »BC Bonacure Travel Set« für koloriertes Haar, von Schwarzkopf Professional, um €25,-. schwarzkopf-professional.at Farbschützende Leave-in-Pflege: »Reflection Fluide Chromatique« von Kérastase, um ca. € 27,95. kerastase.de Das »Hair Activating Serum« von M2 Beauté fördert Haarwuchs mit Follicusan und Sandelholz; um € 89,-, m2beaute.com. Repariert: »Dualsenses Bond Pro kräftigendes Shampoo« von Goldwell, um € 13,50. hagel-shop.at

SONDER SERVICE

Eine Intensivpflegeeinheit bietet die Luxus-Haarmarke Oribe mit ihrer ersten Salonbehandlung, der »Renewal Remedies Treatment Experience«, an. Dafü werden nach der Haarwäsche zwei Pflegekomponenten (Foundation und Amplifier) so kombiniert, dass sie perfekt zum Haartyp passen, auf das noch feuchte Haar aufgetragen und nach der Einwirkzeit wieder ausgewaschen. Ein Zucker-Protein-Komplex kräftigt, Keratin repariert; ein UV-Filter sorgt für Farbschutz.

In Österreich z. B. im Salon Haarchitektur, Mozartstraße 9, 6850 Dornbirn.

oribe.com