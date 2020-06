Tipps und Accessoires für stilvolles picknicken

Den schönste Abstand, vor allem vom Alltag, bietet ein Picknick im Grünen. Wer sein Körbchen lieber befüllen lässt, kann das rund um Wien auf besonders delikate Weise tun. Die Tipps der DIVA-Redaktion lassen jedenfalls keine kulinarischen Wünsche offen:

Auch wenn sich das geschichtsträchtige Interieur des Schwarzen Kameel sehen lassen kann, manchmal möchte man dann doch raus aus dem ersten Bezirk und ins Grüne. In den reich befüllten Körben befindet sich alles, was das Luxusherz begehrt – inklusive passender Weinbegleitung.

Im Mondschein auf der alten Donau dahinschippern und dabei ein paar Köstlichkeiten naschen: Die Crêperie bietet dieses romantische Erlebnis in den Sommermonaten jeweils Abends an. Wer kulinarisch richtig zuschlagen möchte, der entscheidet sich eventuell gegen ein Ruderboot und für das bequeme Elektroboot.

Das Team der hiddenkitchen kennt sich aus mit dem perfekten Picknick, immerhin hat Gründerin Julia Kutas sogar ein erfolgreiches Buch darüber geschrieben. In den zwei Wiener Filialen können französisch-inspirierte Körbe mit Quiches, frischen Salaten und Apfelcider abgeholt werden.

Der Lainzer Tiergarten war nicht umsonst einer der Lieblingsorte von Kaiserin Elisabeth. Die idyllische Natur mit bester Lage vor den Toren Wiens ist jederzeit einen Kurzbesuch wert. Das Restaurant der Hermesvilla bietet verschiedenste befüllte Picknickkörbe an, die bestimmt auch Sissi verzückt hätten. Lauschige Plätzchen zum Verzehr finden sich hier garantiert genug.

Die Mole West, direkt am Neusiedler See ist nicht nur bei Seglern beliebt. Nur knapp eine Stunde von Wien entfernt, eignet sich das moderne Lokal perfekt für einen Sundowner in entspannter Atmosphäre. Das “Sailor’s Picnic” für zwei Personen entfaltet seine ganze Wirkung allerdings am besten zu Boote.

Picknick mit bester Weinbegleitung gibt es – wo auch sonst – im Burgenland: Bei Leo Hillinger kann man zum Outdoor-Essen in den Weinbergen auch noch eine interessante Kellerführung samt Weinverkostung dazu buchen.

Mit diesen Gadgets kann der nächste Spontantrip ins Grüne kommen:

(1) 14-teiliger Picknickkorb mit Fahrradaufhängung von Depot, um € 50,-. (2) Decke aus 100% Wolle von Manufactum,

um € 125,-. (3) 4er-Set Trinkhalme aus Edelstahl von Anthropologie, um € 25,-. (4) Picknickkorb aus Rattan von Zara Home, um € 40,-. (5) Picknickkorb “Champs-Elysées” aus Weidengeflecht mit Porzellantellern von Les Jardins de la Comtesse,

um € 180,-. (6) Picknickkorb mit herausnehmbarem Holztischchen von Amara, um € 160,-.