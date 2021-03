Pulli Parade

»Anything goes« lautet das Motto für Pullover diesen Winter. Zopfmuster, Streifen, kurz oder überlang -wir zeigen facettenreiche Verstrickungen und Kombinationsmöglichkeiten.

Designerin Isabel Marant rüstet uns mit Schulterbetonung und separatem Schal-Hoodie gegen winterliche Temperaturen. Auch bei Pullovern setzt sie auf ihre Signature- Silhouette -oben breit, unten schmal -, und selbst Strick wird in und nicht über der Hose getragen. Pulli aus Wolle und Kaschmir um €950,-, Hoodie um €145,-. isabelmarant.com Bunt gemustert und im Stil der 70er-Jahre – so interpretiert und kombiniert das französische Label Longchamp Strick diese Saison: Rollkragenpullover und schmaler Gürtel zu schwingendem Satinrock mit Tapetenprint und dazu Lackstiefel. Mohair- Pulli in Wellenoptik mit eingewebten Lurexfäden, um € 409,42. longchamp.com

Auf der Retro-Welle

Aus Wolle-Acryl-Mischgarn mit historischem Slogan aus den 70ern; von Colmar, um €145,-. colmar.it Wollpullover mit Zopfstrick und Norwegermuster von Marc O’Polo, um €119,95. marc-o-polo.com Alpakapullover mit Kragen und Knopfleiste von Ganni, um €325,-. ganni.com

Klassisch geht immer

Wollpullover mit Rollkragen und umgekrempelten Ärmeln von Riani, um €329,-. riani.com Zopfpullover aus Wollgemisch mit Puffärmeln von Set, um €200,-. set-fashion.com Rippstrick aus Schurwolle und Kaschmir mit vergoldeten Knöpfen von Giorgio Armani, um € 1 500,-, armani.com

Schön Bunt hebt die laune

Aus Merinowolle mit Zopfmuster und Barocco-Garden-Stickerei von Versace, um €1 980,-. versace.com Grobmaschiger Pulli aus Merinowolle von Blanche x Lacroix, um €459,-. blanchecph.com Fransenpulli aus Schurwolle und Kaschmir von Marc Cain, um €399,-. marc-cain.com