– WERBUNG –

Wann waren Sie das letzte Mal mit Ihrer Mutter im Urlaub? Schon länger her? Dann wird es höchste Zeit mal wieder Quality-Time mit der Mama zu verbringen. Eine gemeinsame Reise ist großartig, um sich in Ruhe

zu unterhalten, zu entspannen und wertvolle Zeit miteinander zu verbringen. Wie wäre es also mit einer Über-

raschung zum nächsten Muttertag (8. Mai), zum Geburtstag – oder einfach mal so? Zum Beispiel im Verwöhn-Ambiente in einer der schönsten Regionen Bayerns: Im Klosterhof Alpine Hideaway & Spa im Berchtesgadener Land, unweit von Salzburg, locken viele Highlights.

Schon an »normalen« Abenden verwöhnt Küchenchef Sascha Förster die Gäste des 4-Sterne-Superior-Hotels kreativ, international und mit Einflüssen aus der Sterneküche. Jeden Samstag-Abend krönt er seine Kulinarik noch mit einer exklusiven Fine Dining Experience – inkl. Get Together und mit »Special Cuts« aus dem Dry-Ager zum Hauptgang. Klangvoll wird´s mit regelmäßiger Live-Musik in der Bar und bei den Vollmondkonzerten in der Hotel-Bibliothek.

Der Klosterhof ist auch eine Wellness-Oase: mit wohltuenden Massagen und Beauty-Behandlungen, ein paar Bahnen im Pool mit Blick auf ein Kaminfeuer, ein Bad im Panorama-Whirlpool, Schwitzen in den Saunen oder Relaxen auf den Wellness-Liegen. Im Artemacur-Spa lässt es sich bei der gemeinsamen Auszeit so richtig entspannen. Wer sich und der Mama eine besondere Pause gönnen möchte, bucht ein gemeinsames Floaten im Alpen SoleDom. Man schwebt förmlich im wohlig-warmen Salzwasser bei stimmungsvollem Licht und vergisst die Welt um sich herum.

Schon der prächtige Panoramablick auf den »Predigtstuhl«, die »schlafende Hexe« mit dem Lattengebirge und auf das eindrucksvolle Bergmassiv des Untersbergs begeistert und lädt zum Wandern, Nordic Walking oder zur Radl-Tour ein. Auch gemeinsame Ausflüge in die Region, z.B. zum Königssee, ins Berchtesgadener Salzbergwerk oder in die Mozartstadt Salzburg garantieren hier einzigartige Erlebnisse.

Neue Seiten entdecken und Erinnerungen fürs Leben schaffen. Gönnen Sie sich ganz besondere Mutter-Tochter-(Aus)Zeit im Klosterhof!

Mehr Infos gib’s unter www.klosterhof.de.